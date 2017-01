Ministro de Defensa declara que no se justifica Estado de Sitio para la Región del Maule

El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, quien tuvo una reunión con los alcaldes de la Región del Maule, para analizar la situación de las localidades que estan siendo afectadas por los incendios forestales.

En entrevista con la radio Bío-Bío, comenta: “La verdad es que se vive una situación muy compleja. Aquí tenemos cerros y hay lugares en que se puede ocupar un tipo de máquina y otro no. Lo que hacemos es mojar a través de los medios aéreos, llevar a las brigadas y ellos van haciendo los cortafuegos para evitar que el fuego llegue a las poblaciones”.

Al consultar sobre si hay situaciones como lo que pasó en la localidad de Santa Olga, que fue arrasada por los incendios, enfatiza: “No tenemos una situación como lo que pasó en Santa Olga”.

Con respecto a los efectivos que se encuentra en las zonas afectadas de la región, comenta un aumento del personal militar: Los militares esta sacando personal a la calle, estamos tomando medidas adicionales en materia de seguridad. Hasta ayer había 600 efectivos y aumentaron a 800 más”.

La autoridad comentó que la región se encuentra en Estado de Excepción Constitucional, sin embargo, ante las consultas de decretar Estado de Sitio explica que no es necesario: “Conversando con el general Iturriaga, él me señala ‘esto no es un terremoto, los terremotos se producen y posteriormente uno puede cerrar las calles y generar ese espacio, pero acá hay que combatir hora a hora el fuego’. Por lo tanto, si decretáramos Estado de Sitio una preocupación importante va a ser el estar preocupado que quien estar en la calle tenga los salvoconductos correspondientes, entonces, no se justifica”.