Incendios forestales: dónde, cómo y con qué ayudar

Los incendios forestales no dan tregua en la zona centro sur de Chile y de acuerdo con las cifras entregadas por el ministro de Interior, Mario Fernández, hasta ayer se contaban más de 2.700 personas damnificadas.

Por este motivo varias organizaciones están organizando campañas para ir en ayuda de los voluntarios de Bomberos y brigadistas de Conaf, de los damnificados y de los animales que han sufrido por efecto de los incendios.

Campañas de ayuda

El Hogar de Cristo, en conjunto con TVN, Mega y Archi, organizó la campaña “Juntos por Chile”, la que tiene como propósito juntar una cantidad de recursos que permitan equipar 2 mil viviendas de emergencia con sus enseres básicos.

La meta es recaudar mil millones de pesos a través de los aportes que se realicen en la cuenta del Banco BCI Nº 40001024 o a través de la página del Hogar de Cristo.

La Fundación TECHOChile lleva adelante una campaña para la reconstrucción de as viviendas en las regiones de O’Higgins y el Maule, por lo que buscan ayuda económica y voluntarios que trabajen en la instalación de las viviendas de emergencia.

Las donaciones pueden realizarse a través de la Cuenta Corriente del Banco Santander 6518783-3.

Centros de Acopio

A nivel regional también se han habilitados centros de acopio para que los ciudadanos que buscan ayudar hagan llegar a las zonas afectadas agua embotellada, bebidas isotónicas, barras de cereal, útiles de aseo, alimentos no perecibles, alimentos para mascotas e insumos médicos en buen estado.

Región de Coquimbo: los aportes se pueden llevar a Julio Díaz Guerrero 935, Vista Hermosa; Avenida Argentina 3227; Circunvalación Monjitas 287; Colo colo s/n, Esquina Manuel Montt; Balmaceda s/n esquina Francisco de Aguirre; Juan de Dios Pení #1086 esquina Cisternas

y Colo Colo #995, esquina Esmeralda.

Región de Valparaíso: Los aportes pueden entregarse en la Cuarta Compañía de Viña del Mar y en la Octava Compañía de Bomberos de Reñaca. La Municipalidad de La Calera además instaló un centro de acopio en la Dirección de Desarrollo Comunal en Lizasoaín 405.

Región Metropolitana: en Santiago los aportes se reciben en el Centro Comunitario Carol Urzúa Av. Santa Rosa 1727; el gimnasio J. Manuel López Santa Elena 1675, sector Ñuble; FECH, Periodista José Carrasco Tapia 75 y Barrio Meiggs. Av. Alameda, metro Estación Central.

A estos puntos se suman Mall Sport hasta el domingo, donde estarán recibiendo agua; Municipalidad de Vitacura; 18a. Compañía De Bomberos en Gerónimo De Alderete 1218; Colegio La Maisonette Av. Luis Pasteur 6076; Vitavecino. Av. San Félix 1318; Centro Alicia Cañas: Av. Italia 1182; 13 Compañía de Bomberos. Av. Eliodoro Yañez 975 y calle Antonio Varas 454.

En Ñuñoa en la sede Orca Chile en Alcalde Jorge Monckeberg 595 y en La Florida en el centro de acopio en Internado Municipal, calle Eleuterio Ramírez. A estos centros se suman los de Conchalí en avenida Cardenal Caro 1593; la Sede Quilicura del cuartel de Defensa Civil de Chile. O’Higgins N°281-A, a un costado del Banco Estado y el Casino de la Municipalidad de Cerro Navia, Del Consistorial 6645.

Región de O’Higgins: la ayuda se recibe en la Municipalidad de Pumanque; la 2º Compañía de Bomberos de Lo Miranda; la Municipalidad Chimbarongo y la Municipalidad de Peralillo.

Región del Maule: En Talca en la Cámara de comercio. 2 sur 3 y 4 norte 1061.

Región del Biobío: en la Facultad de Enfermería UdeC; la Universidad del Desarrollo en Concepción; en la Municipalidad y en la Catedral de Concepción, además de la Universidad San Sebastián.

A ellos se suman la Biblioteca Viva del Mall del Treol, la Municipalidad de Chiguayante y el Gimnasio Municipal de esa comuna; el cuartel general de Bomberos de San Pedro de La Paz.

Región de La Araucanía: Feria Pinto.

Región de Los Ríos: en los cuarteles de Bomberos de Valdivia.

Región de Los Lagos: en los Cesfam y Cecosf de la red de atención primaria de Salud; en el cuartel de bomberos de Dalcahue, Quellón y Ancud y en la Sede de la junta de vecinos de Chonchi.

Ayuda para los animales

Para ir en ayuda de los animales también se han organizado campañas. La Unión de Amigos de Los Animales, está recauando recursos para conseguir forraje y comida para los animales además de azúcar para ir en rescate de las abejas de las zonas afcetadas por los incendios.

Desde el extranjero

Para las personas que quieren donar desde el exterior y ayudar a los damnificados chilenos, pueden hacerlo a través de la campaña de Desafío Levantemos Chile y la embajada de Estados Unidos.

Interested in assisting in the fight against the Chilean wildfires? Donation info here: https://t.co/mTYr2JDqXC pic.twitter.com/1fuhOPkGmd

