Usarán drones para captar a los supuestos incendiarios de la catástrofe

La utilización de drones para descubrir la acción de posibles incendiarios en la Región del Maule anunció esta mañana, luego de una reunión de coordinación en la Tenencia de Carabineros de la localidad de Santa Olga, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, destacado en dicha región por la Presidenta Michelle Bachelet para que coordine el combate de los incendios forestales y la reconstrucción de los lugares afectados por las llamas y la ayuda a sus habitantes.

El secretario de Estado dijo que de esta manera se buscará tener el control de la situación, “pero en miles de hectáreas siempre puede haber algo que se escape”. Esto lo señaló al ser consultado insistentemente respecto de la posibilidad que se declare el Estado de Sitio en la Región del Maule para evitar que haya personas que provoquen incendios forestales.

Ante eso el ministro Gómez fue enfático al señalar que “el general (Javier) Iturriaga, jefe de la zona de catástrofe en el Maule, ha sido muy claro y explícito en esta materia, y yo quiero trasmitirles que aquí no hay diferencias de opinión. No es que alguien quiera establecer Estado de Sitio y otros no lo quieran”.

“El general Ituarriaga me señaló lo siguiente, que con toda razón me ha servido para explicar esto: Un terremoto se produce en un minuto, más o menos con destrucción a veces total. Después de eso viene un proceso en el cual es posible establecer restricciones y se empieza a reconstruir. Pero si aquí nosotros estableciéramos Estado de Sitio, ninguno de ustedes podría estar hoy, excepto si tuvieran un salvoconducto”.

“No hay que ser absurdos. Nosotros, a través de las normas constitucionales y legales, y particularmente el general Iturriaga tiene todas las facultades para restringir las libertades en estado de excepción (…) pero hasta el momento no se dan las condiciones. Aquí ha existido colaboración, ha existido participación de la ciudadanía, entonces no tiene sentido”, agregó.

También dijo que se están preparando para hacerle frente a la ola de voluntarios que llegarán esta jornada a la localidad de Santa Olga, porque allí no hay cómo recibir a tanta gente que llegará a entregar donaciones y a querer participar en la reconstrucción, y que por eso verán cómo derivarlos hasta Constitución para ordenar la situación.

“Va a ser difícil, obviamente. Ya tenemos una columna que viene de Talca que vamos a tratar de llevarlos hacia Constitución para que entreguen las donaciones allá (…). Estuvimos viendo, también, la definición de las áreas de atención (de la población local). Vamos a instalar a Salud, va a venir el Registro Civil. Lo primero que vamos a hacer es el campamento militar, que va a permitir tener a nuestros funcionarios en condiciones razonables, y en segundo lugar un campamento que va a permitir a las familias almorzar, igual que a los que vienen a trabajar a este lugar, se les va a permitir tener baños, etc. Es decir, tener una estructura de orden”.

Además dijo que en la reunión en la Tenencia de Santa Olga se vio “cómo vamos a despejar esto y cuánto nos vamos a demorar en la reconstrucción. Son tareas muy complejas, porque además estamos atacando los frentes de incendios,entonces hay que compartir esta responsabilidad”.