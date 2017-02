Columna de Zita Pessagno: Horóscopo/ Numerología/ Cromoterapia (Semana del 13 al 19 Febrero 2017)

…Amigos esta es una semana en la que las energías de la Luna van decayendo en cuanto a su influencia temperamental, lo que permite mayor equilibrio, pero a su vez también mayor racionalidad, esto tiende a contraponerse con un evento tan esperado como el Día del Amor, instancia en la cual hay una búsqueda de manifestaciones más trascendentales, en el plano amoroso, de lo que acostumbramos de cotidiano, a partir de lo cual se sugiere ser pacientes con los varones que estarán más prácticos que de costumbre, y entender que para llamar su atención deberán hacer el doble esfuerzo, y a las damas pues fijarse que pueda se sientan menos atractivas, lo que no es verdad sino solo parte de la influencia de esta Luna que se va apagando, y no entiendan como algo negativo lo que les digo, sino más bien vean el lado positivo del planteamiento, así estarán más atentos para que logren pasar un maravilloso Día del Amor junto a sus seres más amados, y disfruten en plenitud un período lleno de buenas vibras, que esta sea una semana en la que las manifestaciones de amor incluyan hacer Obras de Amor por Inocentes Indefensos de Cualquier Especie, lo que genera círculos virtuosos de energías sanas y bellas, sean amables y aléjense de lo que no hace bien, aun siendo algo o alguien que aman, si hace daño eso no es amor, buena semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, muchas energías para esta semana les esperan y acompañan, a partir de lo cual se sugiere aprovechen de hacer lo que tienen pendiente para descargarse y aliviarse…su carta anual es “La Templanza” y recomienda ordenar para generar una limpieza necesaria en todo sentido…su Vibración Numerológica de esta semana predice que pueden aparecer ideas en su mente, transcríbanlas para evitar se pierdan pues serán útiles más adelante…el Número (1) les corresponde esta semana avisa que cerrarse no es bueno, abran su mente…su número anual es (14) y sugiere que puede presentarse propuestas de cambios…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para ayudarles a esta Iluminados, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, semana en la que estarán más sensibles que de costumbre, cuiden que esa sensación no se transforme en susceptibilidad para evitar entrar en mal entendidos con su entorno…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda que se recluyan para analizar y luego retornen al mundo más seguros…su Vibración Numerológica de esta semana predice que traten de evitar afectarse con lo que les digan porque puede que no sean los otros sino sus propias energías…el Número (3) les corresponde esta semana avisa que mejor abstenerse de tomar decisiones y dejarlas para después…su número anual es (9) y sugiere que sean sabios y mejor esperen…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para mantener Calma, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, energéticamente es buen periodo para pensar en todo lo que les rodea, incluyéndolos, a partir de lo cual aparecerán probables decisiones a tomar, esta semana se sugiere aplicar la razón en todo…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda no dejarse tentar, si tienen claro que es lo mejor vayan por ese camino…su Vibración Numerológica de esta semana predice que en la medida que sepan decir lo correcto en el momento preciso se abrirán puertas positivas…el Número (2) les corresponde esta semana avisa que es momento de visualizar para componer…su número anual es (6) y sugiere que no exageren con el bien hacia los demás, no porque no deban hacerlo sino porque también deben pensar en ustedes…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darles la Luz que los guíe positivamente, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Brillo, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, reconocer que es bueno de lo bueno para uno no es fácil, menos cuando lo que queremos es algo, o alguien, que nos hace mal, y no se justifiquen con el amor para dejarse maltratar…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda cortar todo aquello que no les deja ser personas respetadas y valoradas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que sujetar lo bueno es positivo, sujetar lo que hace mal nunca tiene buen fin…el Número (14) les corresponde esta semana avisa que podrían tener una separación, lo que no necesariamente es negativo…su número anual es (11) y sugiere que usen su sabiduría, o la de otros, para resolver en su favor las cosas…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para sentir Dulzura en su corazón, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Bondad, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, recomenzar no es sencillo, pero siempre trae nuevas energías y opciones que tomar en cuenta, nadie dice que no es cansador, sin embargo provee nuevas posibilidades que siempre vienen bien…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda no dejar de lado al menos pensar es dar una nueva oportunidad…su Vibración Numerológica de esta semana predice que fácil no será, pero trae buenas novedades…el Número (12) les corresponde esta semana avisa que con tacto todo puede fluir bien…su número anual es (10) y sugiere que el empuje lo van a tener…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darles Vitalidad, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Simpatía, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, hay elecciones que a veces no son las más adecuadas, y nos colocan en la disyuntiva de pensar que nos equivocamos, o que estamos en riesgo de pasarla mal…su carta anual es “El Demonio” y recomienda que no se tomen tan aprensivamente esa sensación por que las energías negativas los pueden estar probando…su Vibración Numerológica de esta semana predice que hay que ser fuertes y no dejarse doblegar por situaciones complejas…el Número (15) les corresponde esta semana avisa que pruebas siempre hay, si algo o alguien se aleja es porque no era para uno…su número anual también es (15) y sugiere que sean muy precavidos para no dejarse vencer por lo negativo…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para ayudarles a Transmutar lo negativo en positivo, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Prudencia, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, las tentaciones en la vida siempre están, a veces son muy agradables, tanto, que uno incluso siendo consciente de que no es bueno igual se deja llevar, sean precavidos…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda que re-piensen si de verdad arriesgarse vale la pena o es solo por darse el gusto…su Vibración Numerológica de esta semana predice que quizás sea muy costoso el gusto…el Número (6) les corresponde esta semana avisa que traten de no ser tan inflexibles y evalúen con lógica sus probables decisiones…su número anual es (16) y sugiere que podrían caer en situaciones difíciles, traten de evitarlas…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para tener Certeza de pensamiento, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, esta semana es buen momento de hacer saber lo que piensan y de sentar presencia, tienen energéticamente la fuerza para ser escuchados con atención…su carta anual es “La Justicia” y recomienda que si van a sembrar lo hagan ahora…su Vibración Numerológica de esta semana predice que una buena guía puede ayudar a muchos, empezando por ustedes…el Número (4) les corresponde esta semana avisa que es importante estar seguros, antes de dar el paso, que lo que van a hacer es bueno para ustedes…su número anual es (8) y sugiere que no porque se sientan fuertes se lancen sin pensar…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para ver las cosas con Precisión, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Vivacidad, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, cuando las cosas van bien encaminadas todo fluye, de una u otra forma, para que las cosas se vayan acomodando en nuestro favor, así se viene la semana para ustedes…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda ir despacio y tranquilos que van por buen camino…su Vibración Numerológica de esta semana predice que quizás no sea todo tal cual como lo querían, pero sale algo bueno…el Número (20) les corresponde esta semana avisa que las opciones favorables estarán dispuestas…su número anual es (7) y sugiere que usen sus presentimientos…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles Tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, siempre las búsquedas implican ciertos temores inevitables, en la medida que sean pasajeros no importa, si van creciendo eso no es bueno y puede traer malas consecuencias…su carta anual es “La Luna” y recomienda que sean más rigurosos con ustedes mismos y no se permitan caer en miedos…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si Decretan en voz alta van hacia la luz hacia allá irán…el Número (9) les corresponde esta semana avisa que la fuerza para superar sus temores la tienen, úsenla…su número anual es (18) y sugiere que ante cualquier duda solo decretos positivos en voz alta…el Color que les corresponde esta semana es el () y les colabora estos días internamente para no dejar de Creer en Ustedes mismos, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Fortaleza, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, están con energías positivas para dar un buen nuevo comienzo en aquello que decidan, si tienen que dejar algo, o alguien, de lado, por un bien mayor pues adelante…su carta anual es “El Juicio” y recomienda que piensen bien sus elecciones…su Vibración Numerológica de esta semana predice que de la forma que sea van a sacar más de algo bueno en provecho…el Número (7) les corresponde esta semana avisa que si remontan los obstáculos alcanzan triunfos…su número anual es (20) y sugiere que tomen en cuenta que las cosas materiales se les pueden dar muy bien…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para darles Empuje para concretar, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Encanto, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, esta es una semana compleja, las energías que están atrayendo no son de las mejores y podrían pasar por situaciones difíciles, lo que es parte de la vida, Decreten en voz alta que solo lo bueno llega a ustedes…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda analizar antes de decidir, y pensar antes de hablar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que ante la adversidad simplemente seguir convencidos que van a superar lo malo…el Número (18) les corresponde esta semana avisa que no será una semana fácil…su número anual es (2) y sugiere que vayan con calma, pero sin dejar de luchar…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para darles la Fortaleza que necesiten, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Integridad, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…