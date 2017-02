Farmacia lamentó episodio de xenofobia al interior de uno de sus locales

A través de las redes sociales se masificó un video que mostraba una mujer en una farmacia de una popular cadena exigiendo a gritos ser atendida por un chileno. La grabación que muestra a la mujer en un estado descontrolado, totalmente fuera de si, gritándole a una de las cajeras de la farmacia: “¡Lo mejor que pueden hacer es irse de esta farmacia, váyase a su país!”. La mujer era extranjera. Un hombre, al parecer guardia del lugar, trata de calmar a la mujer, pero esta prosigue con los insultos. Luego, él trata de hacerla callar, sin embargo la agresora sigue y agrega: “Estamos cagados de negros, haitianos, colombianos”.

Ante esto, la empresa Salcobrand emitió un comunicado “lamentando y rechazando” lo ocurrido al interior de una de sus farmacias. En el comunicado, la empresa quizo señalar que desde 2014 que cuentan con una “Política de inclusión, diversidad y no discriminación” que, en palabras de la empresa, “promueve el valor de la diferencia y valora el sello propio de cada colaborador”. En el mismo comunicado, el cual fue publicado a través de la cuenta de Twitter de Salcobrand (@Salcobrand), la empresa agregó que “por lo mismo, lamentamos profundamente y rechazamos las situaciones de discriminación que aún ocurren en nuestro país”.

La historia tras el video

Se presume que el video habría sido grabado por una de las víctimas y se confirmó que las trabajadoras de la farmacia, insultadas por esta mujer habrían sido dos, una de nacionalidad brasileña y la segunda venezolana. La sucursal donde se grabo el vídeo correspondería a una sucursal de la comuna de Providencia. A pesar de que los hechos ocurrieron el pasado jueves 9 de febrero, las imágenes han sido compartidas más de 8 mil veces y el vídeo original tiene 625 mil reproducciones. Además, habrían sido grabadas por una de las mujeres insultadas.

Según publicó Radio Bio Bio, la señora ingresó al local acompañada acompañada de su pareja y habría entrado a robar a la farmacia. Según un testigo de los hechos, ingresó “una señora de manera violenta. Se dirigió a los artículos de bebé y se echó a su bolso una colonia y un aceite de guagua”. El testigo también confirmó que la pareja se encontraba en estado de ebriedad. Tras esto, el guardia de Salcobrand realizó los procedimientos de rigor y llamó a la jefa del local, la mujer brasileña. Ahí habría comenzado la furia de la mujer, según BioBio.

Carabineros de Chile informó que las personas no fueron detenidas porque, técnicamente, no robaron. Esto, ya que finalmente no sacaron los productos desde el interior de la farmacia. Sin embargo, les realizaron un control de identidad y les cursaron una multa por estar en estado de ebriedad en la vía pública y se realizó la denuncia correspondiente por los hechos.

Puede ver el video de los hechos aquí: