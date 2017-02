SuperTanker se despide de Chile tras 20 días apagando incendios

“Goodbye Chile!! It was an honor to serve you!”. Así el SuperTanker se despidió de Chile tras 20 días trabajando para apagar los incendios forestales que afectaron la zona centro-sur del país.

El avión confirmó su despegue en su cuenta de Facebook con una foto de la tripulación posando con una bandera chilena.

El SuperTanker se dirigirá a Colorado Springs donde está ubicada su base.

El avión cisterna fue una donación gestada por la chilena Lucy Ana Avilés, que vive en Estados Unidos, y que acusó al Gobierno de Chile de la lentitud para aceptar el avión, que costó 2 millones dólares en un principio y que después se mantuvo gracias al aporte la familia Luksic, entre otros.