Carolina Goic entra de lleno en la carrera presidencial y asume "el desafío” de ser la candidata DC

La presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, entró de lleno a la carrera presidencial y asumirá el desafío de ser la candidata del partido.

En entrevista con el diario La Tercera, la senadora explicó su decisión señalando que “es un tema que me lo han planteado hasta el día de hoy. Lo más significativo es la solicitud formal, primero de mi región, en una carta que recibí el día de ayer (jueves) firmada por la mayoría de los dirigentes del partido en Magallanes y que me hacen esa solicitud expresa de encabezar un proyecto político nacional con el sello de las regiones. Eso se suma a otra carta que recibí hace un minuto (viernes) de 12 de los 15 presidentes regionales de la DC que también me plantean que considere el desafío de ser candidata presidencial del partido. Hoy, más que una reflexión, lo que puedo es dar una respuesta en función de todo esto que he planteado y que es que asumo el desafío de ser candidata presidencial de la DC”.

Para Goic, eso sí, “es fundamental que exista unidad partidaria, en que trabajemos todos juntos en un proyecto que, además, es un proyecto colectivo. Esto no es un proyecto personalista o individual…, es un proyecto que construimos en conjunto, que representa a la totalidad de la DC”.

Consultada sobre por qué el partido no tomó como opción apoyar a Alejandro Guillier o Ricardo Lagos, Goic indicó qué “nosotros tenemos el acuerdo de llevar una candidatura y eso no es solamente una cosa romántica. No me imagino un partido con la historia que tenemos nosotros, con la capacidad de propuestas y que –además- ha demostrado ser capaz de dar gobernabilidad, que se reste, que no ponga sobre la mesa lo que hemos ido trabajando durante estos meses que es cómo recuperamos la confianza en la buena política”.