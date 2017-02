Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 27 de febrero al 5 de marzo

…Amigos iniciamos una semana con tensión debido a instancias naturales que traen consigo enfrentarse a un ecosistema dolido que solo quiere tomar su cauce original, y volver a sentir que el mundo es no solo su casa sino también un hogar donde es querido… medio ambiente y animales son maltratados a diario desde hace siglos y es lógico reaccionen defendiéndose, lastimosamente eso implica que las catástrofes naturales serán, en el mundo entero, reiterativas, lo que no excluye a Chile, eso lo adelantamos en las Predicciones hechas en el 2016 para varios medios de comunicación, es un Año del Gallo Rojo de Fuego que no solo presenta manifestaciones catastróficas de parte de la naturaleza sino que además lanza un aviso en el que advierte a los seres humanos que es momento de empezar a generar cambios asociados a encaminarse hacia la bondad y el amor, dejando de lado el abuso y los maltratos por Obras de Amor por Inocentes Indefensos de cualquier especie, lo que incluye dejar de dañar la tierra en la que habitamos, los elementos están hablando manifestándose a cada momento, nos están diciendo Basta! y nos enfrentan defendiendo el mundo de tanta explotación e indiscriminado trato, si cada uno de nosotros hace el empeño y colabora Ayudando a quien lo necesite, seres y/o medio ambiente, estaremos generando círculos virtuosos que hagan fluir energías positivas en favor de nosotros y de todo lo que nos rodea, no esperemos que sean los otros quienes hagan algo, empecemos desde nuestra humilde mano a Ayudar para que las cosas sean mejores, si cada uno de nosotros toma esta opción podremos empezar a ver cambios positivos con el correr del tiempo, no dejemos para más tarde lo que podemos hacer ahorita y demos el primer paso para la transformación hacia un mundo en equilibrio y armonía, buena semana y buenas vibras, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, cada cosa se va poniendo de a pocos en el lugar que corresponde en la medida que colaboras con la vida para que todo fluya en positivo…su carta anual es “La Templanza” y recomienda observar en calma para ver cómo están ordenadas las cosas esta semana y cuál debería ser la actitud a tomar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si hacen lo correcto serán inevitables las buenas recompensas…el Número (21) les corresponde esta semana avisa que los grandes logros a veces están más cerca de lo que piensa…su número anual es (14) y sugiere que estén preparados a recibir un regalo laboral…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para darles Ánimo, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Fuerza, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, los cambios hechos traerán buenas posibilidades de otras opciones potentes para alcanzar éxito, en temas de su interés, y que habían quedado relegados…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda encaminarse sin temor hacia las puertas que se ponen frente a uno para ver qué hay detrás y elegir la correcta…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si queremos alcanzar y triunfos debemos hacer que suceda…el Número (10) les corresponde esta semana avisa que la vitalidad la van a tener, falta determinación…su número anual es (9) y sugiere que aprovechen la fuerza energética de esta semana movilizándose…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para tener Empuje, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Determinación, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, terminar la semana perdiendo un sueño no implica tirarse a morir, es su opción seguir adelante y demostrarse que nada ni nadie los puede destruir…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda tomar en cuenta que igual tienen cosas buenas, valórenlas y sigan…su Vibración Numerológica de esta semana predice que todo nuevo comienzo siempre es positivo…el Número (1) les corresponde esta semana avisa que deben ser tolerantes empezando por ustedes mismos…su número anual es (6) y sugiere que no solo piensen en los otros, también es importante pensar en uno…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para estar en Equilibrio, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Luz, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, es momento de dar un paso a la vez, no se vuelvan locos y corran, vayan lento, pero seguro, y tómense su tiempo porque un error puede tirar todo para atrás…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda usar esa fuerza para auto-controlarse e ir de a pocos…su Vibración Numerológica de esta semana predice que en la medida usen su lógica verán luz en la prueba que se presente…el Número (3) les corresponde esta semana avisa que mejor lento, pero seguro…su número anual es (11) y sugiere que usen su experiencia y conocimientos, y si no los tienen consulten a quien si los tenga…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para tener Luz en sus pensamientos, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Visión Panorámica, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, desde su energía se les sigue sugiriendo no dejen de lado el pensamiento abstracto, es decir, nada debe quedar sin ser analizado, evalúen hasta el último detalle…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda antes de elegir ver todas las alternativas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que detenerse no es sinónimo de perder sino de para para equilibrar y luego continuar…el Número (2) les corresponde esta semana avisa que mejor no perder el tiempo discutiendo sino aprovecharlo analizando…su número anual es (10) y sugiere que sean responsables porque otros dependen de ustedes…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para no tener Claridad Mental, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Perfección, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, para avanzar en la vida hay que aprender a ser flexibles, eso ayuda a irse adaptando a las diferentes instancias y pruebas logrando hacer lo correcto y preciso…su carta anual es “El Demonio” y recomienda entiendan este año las energías estarán en desequilibrio, si lo saben pueden controlarlas mejor…su Vibración Numerológica de esta semana predice que pueden entrar en una indecisión, usen la razón y verán la luz…el Número (6) les corresponde esta semana avisa que traten de ser prudentes y no discutan, pueden perder…su número anual es (15) y sugiere que no entren en discusiones, eviten…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para mantener la Calma, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, parte de sujetar algo implica tener que manejarlo y hacerse responsable de aquello, en la medida que eso sucede debemos también decidir su camino…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda no asustarse por tomar responsabilidades…su Vibración Numerológica de esta semana predice que sean conscientes de lo que hacen y la forma en la que lo transmiten…el Número (5) les corresponde esta semana avisa que ser amable no cuesta tanto…su número anual es (16) y sugiere que si hacen las cosas bien inevitablemente todo va a fluir, de no ser así suelten y si es para ustedes regresará…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para hacerles sentir antes los efectos de sus acciones, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, a veces dar una oportunidad resulta ser más una carga que sinónimo de alegría por la buena obra, porque lastimosamente hay gente que no sabe agradecer…su carta anual es “La Justicia” y recomienda ser prácticos y hacer lo mejor para uno cuando no saben valorarte…su Vibración Numerológica de esta semana predice que podrían estar evaluando renunciar…el Número (12) les corresponde esta semana avisa que deben hacer las cosas con prudencia…su número anual es (8) y sugiere que no dejen de lado su propia seguridad…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para tomar decisiones adecuadas, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Precisión, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, retomar las riendas de un tema de interés para ustedes es algo inevitable, pero además necesario para que las cosas progresen…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda asumir para alcanzar el éxito…su Vibración Numerológica de esta semana predice que deben tomar una decisión y continuar…el Número (4) les corresponde esta semana avisa que para dar el paso deben estar seguros de lo que se viene y analizar si pueden asumirlo…su número anual es (7) y sugiere que poder pueden, depende de si quieren hacerlo…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para tener Calma y decidir lo correcto, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, cuando hemos estado en el espacio de las dudas, sin tener claridad hacia dónde ir, cuesta salir, pero hay que hacerlo…su carta anual es “La Luna” y recomienda dejar de lado los temores, aunque los sientan, evaluar y decidir continuar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que su iniciativa es fundamental para tener éxito…el Número (11) les corresponde esta semana avisa que si usan la lógica los temores desaparecerán…su número anual es (18) y sugiere que traten de comprender que las vibras negativas los pueden desanimar, no lo permitan…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darles Ánimo, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Empuje, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, cuando intentamos reconstruirnos es inevitable volver a buscar por si erramos en el camino elegido, siendo así hay que seguir…su carta anual es “El Juicio” y recomienda que seamos más abiertos de mente y entendamos que la vida es un luchar constante…su Vibración Numerológica de esta semana predice que el silencio puede colaborar para “escuchar” lo que no queremos oír…el Número (9) les corresponde esta semana avisa que su parte espiritual será una gran guía por estos días…su número anual es (20) y sugiere que si quieren renovarse es importante ver el panorama completo y no sesgado…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para visualizar todo tal cual es, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Modernidad, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, regresa de a pocos la esperanza, a pesar de percibir lo negativo también somos capaces de sentir lo positivo, e incluso atraerlo, para que nos ayude a superar las pruebas…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda cuando estén deprimidos apelar siempre a la lógica porque ella resuelve…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la inspiración llegará a ustedes…el Número (17) les corresponde esta semana avisa que mientras crean que pueden salir adelante todo es posible de revertirse en su favor…su número anual es (2) y sugiere que no sientan pena por ustedes mismos eso no es bueno…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para dejar atrás lo que no es bueno, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Profundidad, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…