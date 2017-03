La deslumbrante imagen del universo obtenida desde el Desierto de Atacama

Una nueva y espectacular imagen del desierto de Atacama, reveló el Observatorio Europeo Austral (ESO), obtenida en el marco de la expedición que realizan cuatro astrofotógrafos de renombre mundial por sitios de observación del espacio en Chile.

Las imágenes fueron capturadas por los profesionales con el método Ultra HD, el que permite obtener todos los detalles del espacio fotografiado.

El responsable de las fotografías es Babak A. Tafreshi, quien fue editor de la revista de astronomía iraní Nujum, entre 1997 y 2007.

Las tres fotografías publicadas en el sitio web del Observatorio Europeo Austral (ESO), muestran el Desierto de Atacama y la forma en que la Vía Láctea brilla sobre el cielo del territorio chileno.

Explore the Chilean Atacama Desert in this 360 photo. Credit: @ESO @BabakTafreshi https://t.co/1gMBobgmnt pic.twitter.com/P8rBewxGyT

— ESO (@ESO) February 28, 2017