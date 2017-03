Alejandro Guillier: "Es preocupante que para el chileno no importe separar el dinero de la política"

El precandidato presidencial del Partido Radical, Alejandro Guillier, quitó dramatismo a los resultados de la encuesta Adimark del mes de febrero en la que perdió tres puntos porcentuales y frenó su crecimiento por alcanzar al ex presidente Sebastián Piñera en las encuestas. En entrevista con Ahora Noticias, el senador por Antofagasta explicó la caída en el desorden que la Nueva Mayoría ha demostrado en los últimos meses, así como en los incendios forestales que afectaron a la zona sur del país.

“Este ha sido un mes no bueno para nosotros, ha estado desordenada la coalición”, señaló.

El precandidato se refirió a la situación judicial que amenaza a Piñera: “Sabemos su amor compulsivo por las finanzas”, expresó. No obstante, manifestó que lo preocupante de todo el escenario que rodea al hoy líder en las encuestas se encuentra en “la doble moral propia del chileno”.

“Es preocupante que para el chileno no importe separar el dinero de la política”, dijo.

Al ser consultado por el difícil escenario que enfrenta el también ex mandatario, Ricardo Lagos, quien no logra despegar en las encuestas y sólo obtiene un 4% en la Adimark, Guillier sostuvo que “el ex presidente está haciendo algo inteligente, trabajar una propuesta programática”, opinó.

“Lagos ayuda a que la Nueva Mayoría se encuentre unida. Lo mismo ocurre con la candidatura de Carolina Goic”, añadió, junto con demostrar su disposición en “trabajar con el candidato que gane” en las elecciones primarias.

El congresista expuso que en un posible gobierno ideado en su figura los principales ejes sería educación, previsión social, salud y descentralización. En el caso del primer punto, precisó que la reforma educacional es una de las que debe ser mejoradas con respecto a lo hecho por el actual gobierno. “Hay reformas que mejorar con errores de diseño”, aseveró.

Una nueva Constitución también sería prioridad para Guillier. Sin embargo, no consideró en la Asamblea Constituyente la única opción al momento de establecer una Carta Fundamental. “La asamblea constituyente es un mecanismo posible, pero lo fundamental es una nueva Constitución”, consideró.