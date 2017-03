Cómo se gestó en el Congreso y los responsables de la actual Ley de Estacionamientos sin gratuidad

Pese a que el proyecto de Ley presentado por los diputados DC Marcelo Chávez, Fuad Chahin, Sergio Espejo, Aldo Cornejo, Pablo Lorenzini, Iván Flores, Víctor Torres y Matías Walker, contemplaba media hora de gratuidad y 90 minutos más al presentarse una boleta de compra, el proyecto que regula los estacionamientos salió del Congreso muy distinto al inicial e, incluso, como el propio ministro de Hacienda advirtió, culminó siendo contrario a lo esperado por los consumidores y provocó un alza en los precios apenas comenzó a regir. (Leer: Sernac demandó a 10 centros comerciales por incumplimiento a la ley de estacionamientos).

Tramitación

Presentado en noviembre de 2014 y luego de seis meses en la Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado por este organismo sin mayores cambios en su génesis y pasó a su segundo trámite constitucional en el Senado. Es en la comisión unida de Economía y Transportes de la Cámara Alta que la norma que regulaba y culminaba con el cobro en los estacionamientos vería sus principales modificaciones. Esto se forjaría principalmente en el trabajo conjunto de parlamentarios y el Ministerio de Economía.

Tras más de 20 expositores provenientes de empresas y gremios (Cámara de Comercio de Santiago, Cámara Chilena de Centros Comerciales, Concesionarios de Estacionamiento A.G., entre otros), y expertos en transporte, urbanismo y constitucionalistas, la instancia decidió crear una comisión político-técnica entre asesores de los senadores y representantes ministeriales.

Los senadores han intentado conciliar la existencia del rubro estacionamiento, en el que hay una inversión privada, y respecto de la cual considera expropiatorio que la ley le imponga otorgar gratis el uso del lugar por dos horas u otro lapso”, aseguró la senadora Lily Pérez.

Esta comisión sepultaría la promesa inicial y concebió la actual Ley de Estacionamientos. Se declinó la opción de gratuidad a través de una serie de indicaciones presentadas por los senadores Guido Girardi, Jorge Pizarro, Eugenio Tuma y Manuel José Ossandón y reemplazó los 30 minutos gratis y los 90 adicionales por las actuales alternativas: cobro por minuto efectivamente utilizado o por tramos vencidos no inferiores a 10 minutos.

Las indicaciones fueron aprobadas unánimemente por los miembros de la comisión, senadores: Lily Pérez (Amplitud), Guido Girardi (PPD), Manuel José Ossandón (Ind-RN), Jaime Orpis (UDI), Jorge Pizarro (DC), Eugenio Tuma (PPD) y Manuel Matta (DC).

En su retorno a la Cámara Baja en espera de su ratificación, la nueva Ley fue ampliamente rechazada por lo que se debió proceder a una comisión mixta conformada por ambas comisiones de Economía. Esta quedó conformada por los siguientes congresistas: senadores Lily Pérez, Iván Moreira (UDI) y Eugenio Tuma, y los diputados Maya Fernández (PS), Rojo Edwards (RN), Joaquín Lavín (UDI), Marcelo Chávez (DC) y Joaquín Tuma (PPD).

El trámite fue expedito salvo los cuestionamientos del diputado Chávez, promotor del proyecto original. En busca de acuerdos, los participantes incorporaron la media hora de gratuidad en el cobro por tramo, no así en la alternativa de minuto efectivo. Este consenso logró la aprobación casi unánime de la iniciativa, salvo por el voto negativo de Chávez.

Pese a los cuestionamientos que recibían las modificaciones realizadas en el Senado, Lily Pérez reafirmaría lo hecho, resalta los cambios ajenos a la gratuidad y salía en defensa de la inversión privada.

“Destacó haber logrado el cobro fraccionado; el cobro por tramo vencido; regular el extravío del ticket; la gratuidad del servicio de estacionamientos en los servicios de urgencia, tanto de salud pública como privada; la responsabilidad civil ante robo y hurto (…) Los senadores han intentado conciliar la existencia del rubro estacionamiento, en el que hay una inversión privada, y respecto de la cual considera expropiatorio que la ley le imponga otorgar gratis el uso del lugar por dos horas u otro lapso”, afirmó en la sesión del 17 de mayo de 2016.

“La razón por la cual se optó por otra solución, y no se acogió lo aprobado en la Cámara, fue por la circunstancia que no sólo los automovilistas concurren a un centro comercial, si no que gran parte del público son peatones. Alguien pagará esa gratuidad”, enfatizó el senador Eugenio Tuma.

Otro argumento esgrimido en dicha instancia provenía del presidente de la comisión, el senador Tuma, quien declaraba ante sus pares que la gratuidad sería pagada por todo el público de centros comerciales, lo que consideró injusto.

Finalmente, la propuesta de la comisión mixta fue ratificada mayoritariamente en la Cámara de Diputados por 60 votos a favor, 24 en contra y 15 abstenciones, y en el Senado por 26 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. De esta forma quedaban zanjadas las diferencias entre ambos organismos, hasta ahora. Tras las alzas de precios, diputados DC y RN reingresaron proyectos de Ley en busca de extender el periodo de gratuidad exigido por la ciudadanía. Esto, pese a que en muchos casos ellos mismos modificaron y rechazaron tal opción.

