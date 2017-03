Ministro del Interior responde a presión de camioneros tras ataque incendiario: "Bajo amenazas no trabajo"

El ministro del Interior, Mario Fernández (DC), salió a responder a las presiones de los camionero tras el millonario ataque incendiario que afectó a 19 vehículos de carga en La Araucanía. La autoridad enfatizó que no trabaja bajo presiones, esto debido a las amenazas de paro que surgieron y que exigen su presencia en la zona.

“Bajo amenazas no trabajo. No corresponde. Por lo grave que sea lo ocurrido no deja de ser un hecho delictual que debe ser investigado de acuerdo a lo que la ley señala, no es un asunto de gustos”, señaló Fernández.

“Vamos a ver de qué se trata. Dada la envergadura de la cantidad de camiones quemados da para una investigación muy a fondo que es la que lleva adelante Carabineros”, indicó.

La autoridad adelantó que durante la jornada se reunirá con dirigentes del gremio y manifestó entender “que estén muy preocupados, pero bajo ese tipo de amenazas no trabajo”.

El ministro no descartó presentar una querella por Ley Antiterrorista, aunque sostuvo que primero se debe investigar el hecho. “Vamos a ver de qué se trata. Dada la envergadura de la cantidad de camiones quemados da para una investigación muy a fondo que es la que lleva adelante Carabineros”, indicó.

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

“Soy abogado y los asuntos hay que verlos en su mérito y según su realidad”, añadió.

En tanto, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, señaló que se trasladará a la zona para “ver como van las investigaciones y todas las necesidades operativas que serán necesarias para este caso”.