Encuesta CEP: Piñera lidera intención de voto y Guillier supera a Beatriz Sánchez en la batalla por el segundo lugar

Este viernes se dieron a conocer los resultados de la encuesta CEP correspondiente al binomio julio-agosto, en donde el ex presidente Sebastián Piñera se ubicó en primer lugar del estudio con miras a la carrera presidencial.

En el apartado de los políticos mejor evaluados, aparece en primer lugar el senador independiente Alejandro Guillier con un 40% de imagen positiva. Una cifra similar alcanza el ex presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, este último tiene una peor percepción que el candidato del PS-PPD-PR, con un 24%, mientras que el postulante de Chile Vamos tiene un 36%.

En tercer lugar figura Beatriz Sánchez. La carta del Frente Amplio tiene un 37% de imagen positiva y un 35% de negativa.

Goic está cuarta en tanto con una evaluación positiva del 25%. Luego viene el diputado José Antonio Kast con un 23% y último aparece Marco Enríquez-Ominami con un 17%.

En otro ítem, ante la pregunta: ¿Quién cree que será el próximo Presidente de Chile? Piñera arrasa con un 55,9%. Lo secundan Guillier con un 7,8% y Sánchez con un 3,6%.

Por su parte, en la interrogante ¿Quién quiere que sea Presidente?, nuevamente queda en primera posición el otrora mandatario, esta vez con un 31,3%. Más atrás está el senador independiente con un 14,5% y la postulante del Frente Amplio con un 10,2%.

En el punto de "¿por quién votaría?" en la modalidad de sufragio en urna, un 32,5% se inclinaría por Piñera, un 16,4% por Guillier y un 13,3% por Sánchez. Goic queda cuarta con un 3,7%.

Por último, en diferentes escenarios de segunda vuelta, Guillier se consolidó como la carta más competitiva para pelear la presidencia a Piñera. En un eventual balotaje, el periodista logra un 31,1% y el candidato de Chile Vamos logra un 39,5%. Mientras que ante Sánchez, la carta del Frente Amplio logra un 27% y el otrora gobernante un 39%.

🔴 [AHORA] #EncuestaCEP Escenarios segunda vuelta: Piñera 42% vs Goic 19%; Piñera 39% vs 27% Sánchez; Piñera 39,5% vs 31,1 Gillier.

— Publimetro (@PublimetroChile) September 1, 2017