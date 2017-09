"Quemen todos los centros de tortura animal": así reaccionaron redes sociales a incendio que destruyó medialuna en Olmué

La mañana del lunes 7 de septiembre las llamas consumieron parte de la medialuna de la localidad de Cajón Grande, en Olmué, dejando en riesgo la realización de los rodeos programados con motivo de las celebraciones de Fiestas patrias.

Los clubes de rodeo de la comuna expresaron su total repudio a dicha acción, mientras que bomberos no descartó que las llamas comenzaran por la intervención de terceros.

Una vez conocido el hecho las redes sociales reaccionaron y si bien hubo personas que lamentaron y repudiaron el posible ataque, la mayoría de los comentarios pedían que de una vez por todas se"quemaran todos los centros de tortura animal".

No me parece . No es lo correcto.!

— Noemi Espinoza Mura (@noelizabethes) September 8, 2017