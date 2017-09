Ejército asegura que no tiene más información que revelar en casos de violaciones de DD.HH

Un anuncio que no esperaban. La Presidenta Michelle Bachelet quiere levantar el secreto de la Comsión Valech I. Mientras algunos sectores no están de acuerdo con esta idea, el Ejército asegura que ya entregó toda la información que disponía.

En un acto en Linares el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, sostuvo que "los procesos de reconciliación son con verdad y con justicia" al comentar el anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet.

Oviedo dijo que el Ejército no tiene nada más que aportar a las investigaciones ya que entregaron toda la información "no tenemos más información que la que se entrega en los tribunales. Ahora las personas que estuvieron en esa época, son las personas que han respondido ante la justicia y el Ejército no puede responder por ellos”, explicó.

En la misma linea excuso de responsabilidades a muchas personas que hoy integran el Ejército que no participaron de la dictadura militar.

“Quiero poner en contexto de quiénes somos los que estamos en el Ejército. Yo estaba en primer año en el Instituto Nacional tratando de ser un buen estudiante. Esa era mi responsabilidad en esa fecha y esos somos los que estamos en el Ejército hoy día, por lo tanto, información de parte nuestra no existe”, dijo el uniformado según consignó Emol.