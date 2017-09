Mauricio Ortega alega inocencia y asegura que "nunca he golpeado" a Nabila Rifo: "Aún la quiero mucho"

Mauricio Ortega Ruiz (42), condenado a 18 años de cárcel por la brutal agresión a su ex pareja Nabila Rifo, reiteró que es inocente y afirmó que “aún la quiero mucho”.

En la cárcel de Coyhaique donde cumple sentencia por el ataque del 14 de mayo de 2016, Mauricio Ortega habló por primera vez desde que la Corte Suprema le rebajó la pena de 26 a 18 años de presidio el 11 de julio pasado, tras desestimar el delito de femicidio frustrado.

En una entrevista con el programa Informe Especial de TVN, Ortega afirmó que "nunca he golpeado a Nabila. Discutimos, como cualquier persona, pero jamás le he levantado la mano. Jamás le he pegado a Nabila, jamás, y ella lo sabe".

"Discusiones siempre hubo, las que todos tienen como pareja. Hubo gritos y garabatos, mutuamente, pero golpes nunca. Yo después del juicio me vine a enterar de las infidelidades", aseguró.

"Soy inocente. No hubo ninguna prueba. No sé qué pensar (del testimonio de Nabila). A Nabila no le tengo rabia, aún la quiero, la quiero mucho. Me duele lo que le hicieron. Quiero quedarme con la grabación cuando la escucho diciéndome que soy inocente", aseveró.

Requerido por qué se debería creer en su testimonio, dijo que "por eso estoy dando la cara. Si antes no di la cara fue por la amenazas".