General (r) Izurieta sobre secreto en comisión Valech I: "Es un mito que el Ejército tenga información"

El ex comandante en jefe, el general (r) Óscar Izurieta aseguró que el Ejército no tiene información sobre casos de violaciones a derechos humanos, como también lo aseguró en la semana el actual mandamás de la institución, el general Humberto Oviedo, en el marco de la discusión del proyecto de ley que busca alzar el secreto de la comisión Valech I.

Es un mito que el Ejército tenga información y no quiera entregarla. Me molesta profundamente cuando escucho a políticos, a diputados, a periodistas que dicen que el comandante en jefe miente y han mentido todos sus antecesores. Me parece grave. Están obligando al comandante en jefe a volver a la arena política, a defender temas de corte político, y no es bueno para el país", señaló a El Mercurio Izurieta.

En dicho contexto, el ex comandante en jefe sostuvo que “no era cierto” que la institución castrense mantuviera los archivos de la Dirección de Inteligencia (DINE) asegurando que “en una oportunidad salió en un medio que una persona presa en Punta Peuco (el ex brigadier Pedro Espinoza) mostró documentos que en la DINE había un montón de información. Yo me entrevisté con el juez Solís y le ofrecí que revisara todo con sus propios ojos. No encontró nada, porque no lo hay”.

Como comandante en jefe me entrevisté dos veces con el Presidente Frei cuando era senador, preocupado por el proceso por el fallecimiento de su padre. Instruí al auditor general, Juan Arab, que le mostrara todo, que acompañara al abogado de la familia, sin ningún lugar vedado".

Asimismo, el general en retiro afirmó que “desde 1998 en adelante hubo un cambio importante en el Ejército, que ha entregado toda la información que le piden. A veces al juez o a los abogados querellantes no les gusta y quisieran tener la que ellos necesitan, pero no podemos inventar lo que no tenemos. Si aún hay alguna información, está en personas individuales; la institución no tiene. Doy fe".