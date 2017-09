Lagos por secreto en comisión Valech I: “¿Por qué nadie levantó la mano?"

El ex presidente Ricardo Lagos se refirió a la polémica originada a raíz del proyecto de ley que busca el alzamiento del secreto de la comisión Valech I, hecho por el cual algunas voces, encabezadas por el diputado PC Hugo Gutiérrez, critican abiertamente al otrora mandatario por el secreto de 50 años que pesa en el informe.

En dicho contexto, Lagos en entrevista con La Tercera reiteró que “no hay pacto de silencio alguno. Aquí está lo que ocurrió ante el mundo”.

Me gustaría que este debate sirva para que se sepa ahora, el 2017, qué dice el Informe Valech, porque creo que la gran mayoría no tiene idea. Este informe dice nada menos que la verdad de lo que ocurrió. Aquí está escrita cada tortura, cada forma de tortura”, sostuvo.

Al respecto, el ex jefe de Estado respondió a Gutiérrez asegurando que lo que le duele “es que algunos injurien, porque para mí es una injuria decir este señor hizo un pacto de silencio”, descartando tomar acciones legales por los dichos del parlamentario y conocido abogados de las víctimas de la dictadura.

“Lo otro que me duele es que ahora nieguen y digan que no sabían, o que digan que el decreto se hizo después (…) ¿Este abogado no conocía el secreto? ¿Y por qué nadie entonces, cuando planteé los 30 o 50 años, levantó la mano?”, afirmó.

Confidencialidad de los relatos

En dicho contexto, Lagos aseguró que quienes participaron entrevistando a las víctimas de la represión conocían las condiciones en que serían tomada los relatos.

"Los secretos de los relatos del informe conocían del secreto de los testimonios argumentando que los entrevistadores que tomaron los relatos conocían de la confidencialidad de los relatos”, recalcó.

“Entonces, ahora (quizás) será que el contexto ha cambiado y algunos creen que es de buena leche andar diciendo por ahí no, es que no sabíamos (…) . No. Todos aquellos que tomaron el testimonio fueron entrenados para eso”

Michelle Bachelet sabe que no hay pactos de silencio con los militares, porque ella era la ministra de Defensa. Ella participó en las discusiones sobre cómo se hacía esto, porque sabíamos a quiénes iba a afectar”, dijo el ex candidato presidencial.

Sobre el informe, el otrora jefe de Estado expuso que “una comisión presidencial puede investigar la verdad, lo que no puede es hacer justicia, porque eso les corresponde a los tribunales.

Respecto de las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo de que la institución “no tiene más antecedentes”, respecto del paradero de los detenidos desaparecidos y los violadores a los derechos humanos, Lagos prefirió abstenerse sobre si es verdad o no lo dicho por el general.