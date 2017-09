Impacto en Arica: detienen a Sadam Husein por traficar drogas en profilácticos

Sadam Husein fue detenido en Arica. Sí, leyó usted bien. Pero no es el ex líder iraquí, el cual fue ahorcado el 30 de diciembre del 2006, sino que de otro ciudadano que comparte nombre con el ex fallecido hombre.

Sadam Husein Ramírez Tuesta es la identificación completa del detenido por portar un kilo de cocaína en ovoides, al interior de profilácticos.

El hombre fue sorprendido por personal de Aduanas mientras intentaba cruzar el paso fronterizo Chacalluta que une a Arica con Tacna en Perú, informa SoyChile.

Tras este hecho fue formalizado, quedando con prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas.