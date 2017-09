Ministro de Justicia: "Gobierno no ha adoptado ninguna resolución sobre cierre de Punta Peuco"

El ministro de Justicia, Jaime Campos, afirmó que el Gobierno no ha tomado ninguna decisión, hasta el momento, sobre el cierre del penal de Punta Peuco. Es una de las promesas de Gobierno que hizo la Presidenta Michelle Bachelet y en un encuentro con Carmen Gloria Quintana, la sobreviviente del caso Quemados, le dijo que ella cumple sus promesas.

En entrevista con La Tercera, el ministro dijo que “yo lo único que sé y lo reitero: a la fecha, el gobierno de Chile no ha adoptado ninguna resolución sobre el particular. Además, el eventual cierre de Punta Peuco no puede ser un hecho caprichoso, esto tiene que obedecer a ciertas razones y hay que respetar ciertas reglas que son las que informa Gendarmería en relación a la custodia de los condenados. Son consideraciones técnicas; ahora, otra cosa que tenemos que resolver es qué haremos con el actual inmueble”.

En ese sentido, señaló que no existe una resolución adoptada, pero indicó que “es nuestra responsabilidad estar preparados para los distintos escenarios, porque tampoco podemos dejar ese inmueble abandonado, porque tenemos necesidades de infraestructura. Sin embargo, yo más que hablar de cierre, si algo ocurre, prefiero no hablar del cierre de Punta Peuco, prefiero hablar de cuál sería su nuevo destino penitenciario, y creo que tiene que seguir siendo una cárcel”.

Sobre esto último, enfatizó que “seguimos teniendo un déficit en materia de infraestructura, a pesar de que estamos terminando cárceles en el norte y en distintos lugares de Chile, porque… bueno, en el gobierno de Sebastián Piñera no se construyó ningún metro cuadrado de cárcel”.

También reconoció que a los familiares de los presos de Punta Peuco no les gusta la cárcel de Colina 1, donde serían trasladados. “Es probable que no les guste, pero tenemos bastantes penales en Chile, no solo Colina 1. Fíjate que a Gendarmería han llegado varias solicitudes de personas que están privadas de libertad en Punta Peuco y que han solicitado el traslado a otros recintos penales en regiones, porque sus familias están allá, y tengo entendido que Gendarmería, en la medida que se cumpla con los requisitos del reglamento penitenciario, que se dictó en estos 11 meses de mi gestión, ha ido accediendo a esas peticiones”, afirmó.

Finalmente, aseguró que no conoce Punta Peuco. “No lo he visitado, pero toda la información que me entrega Gendarmería apunta a tres cosas: en primer lugar, que Punta Peuco es una cárcel, no un resort; segundo, que como tal en ese recinto penitenciario se cumplen todas las normas que Gendarmería tiene en relación con la custodia de los reos; y en tercer lugar, que desde el punto de vista de infraestructura, objetivamente, Punta Peuco es mejor que otros recintos penitenciarios”.