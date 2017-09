"En buen chileno": Canal 13 defiende presencia de Sergio Melnick y panelista compara a Beatriz Sánchez con Maduro

El conductor de "En buen chileno" de Canal 13, Iván Valenzuela, realizó este domingo una editorial en donde defendió la participación del ex ministro de la dictadura Sergio Melnick en el espacio, tras las críticas de la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez.

Esto luego que la periodista indicara que no asistirá al programa, afirmando que "en un país decente una persona que fue ministro de un dictador no puede estar en un gobierno y no debería estar en un programa de televisión".

Ante esto, Valenzuela señaló que "Canal 13 ha sido aludido de una manera que nos parece a todos muy flagrante. Con mis 30 años de periodismo y con los 20 años que casi llevo en Canal 13, quiero decir que creemos en la libertad de expresión y en el debate respetuoso entre las personas, y que además reivindicamos, dentro de esos mismos valores, la libertad editorial que tenemos como medio de comunicación para llevar adelante nuestros contenidos con los invitados y los panelistas que nosotros, con nuestra conciencia profesional, decidimos".

De igual manera, recalcó que la "puede que no sea perfecto y que tengamos críticas, pero esas críticas se expresan en la decisión del público". Eso sí, igual dejó abiertas las puertas para que Sánchez vaya al espacio.

"Yo ya soy viejo, y no le quito autoridad moral a nadie para criticarnos y para que esté en desacuerdo, pero aún así quiero decir que todos los sectores siguen siendo invitados a este panel, y que la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, sigue siendo invitada a este panel", expresó.

En tanto, Melnick indicó previamente en una columna en el diario La Tercera que "según ella, un país ‘decente’ no puede tener en la TV a quien fue ministro en el régimen militar. De paso, por el mismo expediente, y que yo considero realmente fuerte, es que de esa manera califica de indecentes al Canal 13, al mencionado diario, la radio Agricultura, y a la Revista Capital, que son medios en los que actualmente participo".

"También debe ser indecente para ella Chilevisión, que me tuvo en Tolerancia Cero por tres años, o Mega también. Ni hablar la implicancia a muchos otros medios diversos que me han entrevistado desde 1990, que también pasarían a ser indecentes, partiendo por TVN, donde he ido muchas veces. También probablemente serían indecentes para Sánchez la Universidad de Chile y la UAI donde hice clases después del 90. Quizá el Estado, en su lógica, debió prohibir la formación de La Red (a mi cargo) donde ella trabajó", agregó.

"Si no se atrevió a ir al programa, debió inventar una mejor excusa. Quizás recapacite, ofrezca una excusa, y decida ir al canal que llamó indecente. Yo por cierto estaré ahí para debatir ideas (no acusaciones o descalificaciones) con el respeto que merece la audiencia y la elección en curso", añadió.

Por último, comparó a la periodista con el presidente venezolano. "De alguna manera me recuerda a Maduro cerrando y sancionando medios", indicó.