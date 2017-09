Ministro Gómez: "Es imposible que exista documentación en FF.AA. hoy día que esté oculta"

El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, afirmó que “es imposible” que exista documentación oculta en las Fuerzas Armadas como parte de un pacto de silencio y que todos los antecedentes sobre violaciones a los derechos humanos fueron entregados a los tribunales.

En entrevista con La Tercera, Gómez fue consultado sobre las dudas que hay por el ocultamiento de información en las FF.AA., a lo que respondió que “no podría dar opinión de lo que ha pasado con anterioridad al ejercicio de mi cargo como ministro de Defensa. Sí puedo decir que cada información que han pedido los tribunales se ha buscado y se ha entregado”.

Agregó que “no puedo afirmar si hay más o menos información en las instituciones, pero puedo decir que todo lo que se ha pedido, se ha entregado. Es imposible que exista documentación en las FF.AA. hoy día que esté oculta y que ese ocultamiento pudiera estar guardado por un secreto o circunstancia de silencio”.

Acerca de las razones de por qué eso sería imposible, contestó que “tendría que haber en la estructura actual de la institución un silencio desde el que lleva el paquete, hasta el más alto funcionario” e insistió en que “los antecedentes fueron entregados. ¿Hay archivos ocultos que las FF.AA. tienen guardados? Es imposible que suceda algo así dentro de la institución”.

También mencionó que, producto del traslado del ministerio desde el edificio Diego Portales a calle Zenteno, fueron halladas varias cajas fuertes cerradas y “hasta ahora hemos abierto dos y no hemos encontrado nada. Solo una moneda en una de las cajas”.

En ese sentido, afirmó que si se encuentra información en ellas “no es que se haya ocultado. Nos trasladamos de Villavicencio (edificio Diego Portales) y encontramos una serie de cajas que estaban cerradas. Las vamos a abrir. Y los comandantes en jefe en eso han sido colaboradores. Cuando mando una nota o una orden, se cumple”.

Finalmente, admitió que es arriesgado decir que no hay información oculta: “Es verdad. Hablo desde lo que yo conozco. Desde mi conocimiento. Si mañana me he equivocado, lo que he visto, lo que me he relacionado con ellos es lo que puedo señalar”.