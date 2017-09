Ministro de Desarrollo Social asegura que en “Operación Huracán se abusó de efectismo comunicacional” y que “Chile no tiene terrorismo”

El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, descartó que en La Araucanía exista terrorismo, a raíz de los hechos de violencia originados en la zona del conflicto mapuche.

En entrevista con El Mercurio, el ministro señaló que “yo no veo un Chile con terrorismo y con una situación en donde la gente esté aterrorizada. No es el caso. Uno no puede homologar la realidad de Colombia a la realidad de Chile, porque estamos lejos de tener los grados de inseguridad, de violencia. Chile no tiene terrorismo. Lo que eventualmente se tipifica como conductas terroristas son hechos violentos particulares”.

El secretario de Estado, además, discrepó cómo se llevó la Operación Huracán, donde se detuvo, entre otros, al fundador de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

“Creo que efectivamente en la Operación Huracán se abusó de efectismo comunicacional, porque probablemente a Héctor Llaitul se le pudo haber detenido cuando va a firmar, él está con firma mensual, y no mediante esas imágenes televisivas”, sostuvo.

Recientemente el Gobierno pidió recalificar cargo por delito terrorista contra los cuatro comuneros detenidos por el ataque incendiario en junio de 2016 a una iglesia ubicada en Padre Las Casas y que mantienen una huelga de hambre hace 116 días.