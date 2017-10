El emotivo poema a Joane Florvil de un médico haitiano residente en Chile: “No alcanzaste a entender el sueño chileno”

Mientras la investigación busca aclarar las extrañas circunstancias en que falleció la joven madre Joane Florvil, de origen haitiano, quien perdió la vida en el Hospital Clínico de la Universidad Católica acusada de abandonar a su hija de dos meses.

Mientras Carabineros asegura que la joven de 28 años fue detenida por el abandono de la menor en la Oficina de Protección de los Derechos de Lo Prado, la comunidad de haitianos en Chile defiende otra versión: Joane habría dejado a su hija tras sufrir un robo y salir tras el asaltante.

La mujer fue detenida y nadie en Carabineros logró entender el idioma creole. En medio de su desesperación, Joane se golpeó la cabeza en la celda y tuvo que ser internada en la Posta Central. Nunca logro recuperarse de las contusiones.

El médico y escrito haitiano, Jean Jacques Pierre-Paul, quien vive ya ocho años en Chile escribió este sentido poema para Joane Florvil.

¿Porque nadie es Joane Florvil?

Nadie quiere ser el blanco de su propio destino

Nadie va a querer

Levantarse todos los días

Con las cicatrices del mundo en la frente

Te mataron Joane Florvil

Todos los días

En todas partes

Cuando te mataron en África

Dijeron que era por costumbre

Cuando te mataron en Estados Unidos

Dijeron que era por autodefensa

Cuando te mataron en Chile

Dijeron que es por ser una mala madre

Lo cierto es que todos ganan con tu muerte

Pagan a algunos para acusarte

Pagan a otros para arrestarte

Pagan a otros para dar la noticia en los medios de dominación

Un grupito de indignados intentan

Hacerte entrar en la memoria colectiva

Pero llorar diciendo tu nombre no sirve para nada

Pedirte perdón tampoco

¿Cómo es posible vivir en medio de tanta oscuridad?

Como es posible vivir en una ciudad sin poesía

Sin espejos, sin abrazos, sin Joane Florvil?

Soy uno de los cobardes

Que no querían entenderte defenderte

Lo único que se me ocurre ahora es llorar

y escribir este poema para decirte

Que siento mucha vergüenza

De ser parte de la humanidad que te mató

En una ciudad llena de cobardes pretenciosos

Teníamos la oportunidad de amarte

Teníamos la oportunidad de hacer

Con tu mirada un bello nido de pájaros

(Vivir es la belleza de existir)

No alcanzaste a coleccionar suficientes primaveras

A contar todas las piedras que te hemos lanzado

No alcanzaste a entender el sueño chileno

Te matamos todos Joane Florvil

Por el color de tus ojos

Porque tu acento no es inglés, francés ni berlinés

Ahora no sabemos qué decir a tu hija

Te matamos porque es peligroso ser Joane Florvil

En tiempos de elecciones

Pero algo pudiste enseñarnos

Tu corto viaje dejó una lección

Que pronto será olvidada:

Lo único digno de amar en un ser humano

Es lo que le hace diferente de los demás

Vivir no es urgente

Amar sí