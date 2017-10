“Su mala leche no tiene límites”: el “poderoso” enojo de Luksic por tuiteros que cuestionaron aportes de su familia a campaña de Piñera

"Su mala leche no tiene límites. Basta". Esa fue la frase elegida por el empresario Andrónico Luksic para responder a un usuario de Twitter que lo emplazó por los aportes que miembros de su familia han realizado a la campaña presidencial de Sebastián Piñera.

"Apoyan a una candidatura en forma pública, por eso usted lo sabe. Con eso compran un Gobierno? Su mala leche no tiene límites. Basta", escribió el empresario, dando cuenta de su molestia a los dichos de @cbecerraolivera quien le había escrito "Es decir su madre y hermano compran el.próximo Gobierno y ud una Blanca Paloma… somos pobres pero no weones…".

Apoyan a una candidatura en forma pública, por eso usted lo sabe. Con eso compran un Gobierno? Su mala leche no tiene límites. Basta. https://t.co/NMRRSqIYMs — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) October 4, 2017

Dos horas antes, Luksic había respondido otro comentario que le generó molestia. El usuario @mijaeljaraol le escribió "no se supone que no financiaría ninguna candidatura política? Nos mintió?" a lo que el empresario contestó en 140 caracteres: "Señor yo no miento.Mi madre y mi hno son libres de hacer los aportes legales q quieran como cualquier chileno.NO haré aportes a candidaturas".

Señor yo no miento.Mi madre y mi hno son libres de hacer los aportes legales q quieran como cualquier chileno.NO haré aportes a candidaturas https://t.co/1jAtmE4L8X — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) October 4, 2017

Los emplazamientos a Luksic se enmarcan en una nota publicada por el portal eldesconcierto.cl donde se mencionan los aportes y donaciones de la familia a la campaña presidencial de ChileVamos.

En el artículo se establece que "Iris Fontbona, matriarca de la familia Luksic, donó $11 millones al candidato de Chile Vamos. Su hijo Jean Paul Luksic, en tanto, aportó con más de $13 millones. Este es el listado de todos las grandes empresarios que entregaron aportes personales a Sebastián Piñera".