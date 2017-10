Presidenta Bachelet descartó “crisis” en La Moneda por polémica con Aleuy: subsecretario no “ha presentado ninguna renuncia”

La Presidenta Michelle Bachelet desmintió esta mañana que el subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, le haya presentado la renuncia y afirmó que se tomó vacaciones porque no lo había hecho el verano pasado, debido a la emergencia provocada por los incendios forestales.

La Mandataria dijo que “yo creo que él ha hecho un gran trabajo como subsecretario del Interior, me alegra que hoy día todo el mundo lo reconozca así, y la verdad es que hemos tenido ayer una conversación muy buena, somos amigos de muchos años, nos conocemos muchísimo, nos tenemos gran afecto, pero por sobre todo gran respeto, porque yo sé que es un hombre muy trabajador, que ha hecho un trabajo estupendo”.

“Lo que él me ha planteado es que efectivamente necesita descansar porque en el verano, por los incendios, no pudo tomar vacaciones y por lo tanto que requiere tener vacaciones, cosa que hemos acordado”, añadió.

“Él no me ha presentado ninguna renuncia, lo que yo pediría es que no hagamos de una no situación una situación, porque aquí no hay una crisis en La Moneda. Por lo demás, estuvo al tanto de todo lo que se hizo mientras estaba en Argentina”, enfatizó.

“Él considera que la Presidenta de la República tiene todas las atribuciones para tomar todas las decisiones que corresponda, él tiene muy claro quién es el Presidente de la República y quien es el subsecretario o ministro, no está molesto por eso, él necesitaba descansar y a mí me ha parecido lo necesario”, concluyó la mandataria.