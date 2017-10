“No todo chileno es malo”: ayudó a un haitiano víctima de un robo y recibió todo el apoyo de las redes sociales

Con el caso de la ciudadana colombiana que no fue trasladada al hospital por un taxista, porque se encontraba en trabajo de parto y cuyo bebé finalmente murió, los chilenos en las redes sociales se han cuestionado que pasa con nuestra sociedad.

Sin embargo, la historia de un chileno que ayudó a un desconocido haitiano que había sido víctima de robo, devolvió la esperanza a quienes piensan que las personas se han ido deshumanizando.

El relato de José Luis Villa, apareció el pasado 3 de octubre en Facebook y desde ese día ha sido compartido por casi 10 mil personas y más de 7 mil usuarios de la red social le han entregado su apoyo.

El protagonista de la historia cuenta en su publicación: “Logré ver cuándo a este amigo haitiano le robaron 4 energizantes en un vehículo y se dieron a la fuga, por más que trate de perseguir a los tipos se escaparon, no podía estar tranquilo, incluso me cuestione si debía ayudar, pero que imagen se llevan estas personas de los chilenos…”.

“Me devolví y con lágrimas en los ojos le expliqué que no todo chileno es malo, le pagué las bebidas robadas, me dijo me llamo Paul y ahora eres mi amigo… También llore y le dije sonríe amigo… Hoy gaste 4 mil, pero gane un amigo y mi corazón está tranquilo… Por favor no sean así con los inmigrantes”, escribió.

Las muestras de respeto y felicitaciones se siguen sumando por haber demostrado que aún se puede creer en la bondad de un desconocido.