Presidenta Bachelet: "Hemos hecho mucho más que Piñera en todas las áreas"

La Presidenta de la Repúblia Michelle Bachelet analizó su gestión como mandataria y abordó la reciente controversia surgida al interior de su gobierno en relación a la aplicación de la Ley Antiterroista a los comuneros mapuches detenidos y que generó la toma anticipada de vacaciones por parte del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.

Sobre el conflicto interno con Aleuy, Bachelet sostuvo que el subsecretario no presentó su renuncia, que lo espera de vuelta una vez terminado su feriado legal y que su descanso se debió a problemas de salud, según informó el diario La Tercera este domingo.

La Presidenta además tuvo palabras de reflexión para su gestión e indicó que a pesar de las críticas de la derecha y los números en las encuestas, su administración ha sido mejor que la de Sebastián Piñera.

"En mi última cuenta pública, como la oposición dice que este es el peor gobierno de la historia, yo mostré cuánto más hemos hecho que el gobierno del Presidente Piñera, porque hemos hecho mucho más en cada una de las áreas. Ese es un discurso que vale la pena mirar, porque no son anuncios, son hechos concretos", aseguró.

En referencia a las elecciones presidenciales de noviembre, sostuvo que "no da lo mismo quién gobierne". Además, Bachelet cuestionó el que la actual oposición cumpla con ciertas promesas de campaña como intervenir las reformas implementadas en su gobierno.

"Esperaría de cualquier gobierno que entienda que aquí la gente ha avanzado en derechos y que no se debieran restringir esos derechos. Por lo demás, si hay derechos que han sido garantizados por ley, solamente otra ley puede modificarlos. Y si bien no sé quién va a ser Presidente, lo que tengo claro es que no creo que la derecha tenga mayoría en el Parlamento. Por lo tanto, no creo que cualquier

Presidente que llegue pueda borrar de un plumazo lo que hemos hecho", afirmó.