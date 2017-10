"Que daría por despertar y tener a mi bebito en brazos": el duro relato de colombiana abandonada por taxista en trabajo de parto

Impacto causó el pasado viernes el caso de una ciudadana colombiana que fue expulsada de un taxi en pleno trabajo de parto en la comuna de Renca, sin lograr identificar la policía aún la identidad del hombre, el cual solamente se expone a una multa.

Al respecto, la víctima de la historia Lina García, relató a La Cuarta cómo fueron los difíciles minutos que debió enfrentar ella junto a su pareja, luego que el conductor la abandonara en la vía pública.

"Me empecé a sentir mal y dije que mi bebito no estaba bien. Salimos a la calle y cogimos un taxi, y lo único que rogábamos todos era que por favor me llevara al hospital. Pero él empezó a gritar ‘saquen eso de aquí, saquen eso de aquí’. El hombre se dio la vuelta y se puso al frente de nosotros a limpiar el auto, que estaba con sangre", expresó.

La mujer, que espera salir de alta este martes, manifestó que "yo vi nacer a mi bebé. Lo tuve en ese taxi. Pero el señor insistía en que nos bajáramos. Cuando vi que nació, sentí tanto amor. Pero cuando mi pareja me dijo que ya no estaba respirando sentí un dolor tan grande. Un vacío que nunca podré sanar. Era mi bebito. Yo lo tuve ahí entre mis brazos cuando nació".

Tras ser expulsada del taxi, un grupo de vecinos salió en ayuda de la mujer, con toallas y sábanas para envolver al lactante. "Yo estoy en shock. No puedo creer cómo puede haber gente tan mala. Sin corazón. Estábamos a cinco minutos de haberle salvado la vida a mi pequeño. Es un dolor tan grande. Un tremendo vacío", agregó.

"Cuando salga de acá iré a reclamar a mi bebé al Servicio Médico Legal. Y lo velaremos en una sede de Renca. Después de eso, no descansaré hasta encontrar al taxista. Y hacerlo pagar por lo que hizo, aunque eso no me devolverá a mi bebito", indicó.

Por último, García señaló que en Chile "solo estoy apoyada por la familia de mi pareja. Mi familia no está aquí, qué daría por abrazarlos, y despertar y que todo esto solo sea una pesadilla. Despertar y tener a mi bebito entre mis brazos, es un dolor tan grande. Lo que me pasó no se lo deseo ni a mi peor enemiga".