"Es aún más triste": revelan nuevos detalles que aumenta la indignación tras "liberación" de ratones por animalistas

Impacto causó en redes sociales la liberación de ratones desde el bioterio de la Universidad de Chile por parte de un grupo animalista, quienes liberaron a todos los ratones que se encontraban en el lugar, los cuales aparecieron lamentablemente muertos al día siguiente producto del frío y del ataque de perros.

"Atacaremos cualquier investigación que implique la utilización de animales no humanos como sujetos experimentales", rezaba el panfleto que dejaron en el recinto quienes efectuaron la iniciativa.

El hecho, que ocurrió en momentos que la Selección Chilena jugaba ante Brasil por las clasificatorias y cuyo resultado derivó en que no clasificáramos al Mundial de Rusia 2018, causó molestia en redes sociales y también en profesionales de la mencionada casa de estudios. El docente Rodrigo Medel señaló en su cuenta de Twitter que lo acontecido fue "una brutalidad. Se perdieron 2 tesis de Mag. Las niñas lloraban. Me esfuerzo por encontrar una justificación racional y no la encuentro".

Y justamente otra académica, Paz Montenegro, utilizó también la nombrada red social para mostrar una explicación sobre el tema, en donde se entregan mayores antecedentes sobre lo ocurrido, aclarando que los animales liberados no fueron ratones de laboratorio.

En el mensaje, especifica que la especie se llama Degú y que es un roedor "endémico de Chile, es decir solo se da aquí". También se señala que "el trabajo de mis compañeros es llevar a los roedores al laboratorio, los pesan, hacen análisis poblaciones y observan cuántas hembras y machos ahí, cuántas crías tienen y luego van y los devuelven al mismo lugar donde fueron encontrados. La próxima primavera harán lo mismo y de esta manera en 10 años podremos decir si se recuperó o no la población, o si se encuentran severamente amenazados".

"Nosotros somos biólogos ambientales, amamos la naturaleza y no hacemos ningún experimento malicioso. Incluso, contribuimos a su conservación", agrega.

Por último, el mensaje culmina afirmando que "aquí la discusión no es es especieísmo en la ciencia (…) la discusión es la irresponsabilidad de algunos que se hacen llamar proanimales y no son nada".