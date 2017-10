Fin a las filas: más de 76 mil inscripciones recibió el nuevo sistema de admisión a colegios públicos

Hoy se dieron a conocer las cifras finales del nuevo sistema de admisión de establecimientos de la red de Educación Pública. Luego de tres semanas de inscripciones se registraron 76.805 postulaciones, que corresponden al 95% del total estimado por el Ministerio de Educación.

En este año, apoderados de establecimientos municipales y particulares subvencionados de las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos pudieron inscribir a sus hijos en los niveles de pre kínder, kínder, primero básico, séptimo básico y primero medio; y en todos los niveles en la Región de Magallanes.

Esta última región fue la pionera en 2016 cuando se realizó el plan piloto. El año pasado el promedio de establecimientos por postulación fue de 3,2, mientras que este año esa cifra alcanzó a 3,8 colegios postulados por alumno. Hecho que el Mineduc calificó como positivo, ya que da cuenta del nivel de información con la que contaban los apoderados a la hora de considerar la mejor opción educativa para sus hijos.

La implementación de este sistema permitió que por primera vez las familias pudieran realizar las postulaciones desde un computador, sin tener que hacer largas filas fuera de los colegios o andar en búsqueda de vacantes. Proceso que se complementó con los 1.238 puntos de ayuda para las familias sin acceso a internet.

Este hecho fue bien valorado por expertos en el área, como Felipe Coloma, investigador de política educativa de la Fundación Educación 2020, quien afirmó que el proceso fue exitoso por varias razones, entre ellas "porque este sistema se realizó sin fila alguna, lo cual es motivo de alegría. Además, este sistema recibió este año 20 veces más inscripciones que el año pasado y no presentó fallas técnicas, lo cual es un gran avance".

Postulaciones al sistema por regiones

La región que presentó más postulaciones en el sistema fue O'Higgins con un total de 22.440 estudiantes, quienes manifestaron preferencia por alguno de los 527 establecimientos del sistema.

Seguido por la Región de Los Lados, en el cual postularon cerca de 20.380 estudiantes a alguno de los 851 colegios. La lista la sigue Coquimbo (20.109), Tarapacá (9.059) y Magallanes (4.817).

Próximas fechas y entrega de resultados de admisión

Los resultados de las postulaciones se conocerán el lunes 20 de noviembre a través de la plataforma web. Tras esa entrega de información, precisan desde el Mineduc, las familias tendrán una semana para decidir si aceptan o no la postulación que arroja el sistema.

Los apoderados que no alcanzaron a postular en esta etapa podrán hacerlo entre el lunes 4 y el jueves 7 de diciembre, en un periodo complementario que se abrirá para los cupos que aún se encuentren disponibles en los colegios de estas cinco regiones.

Además, el estudiante que no quedara en algún colegio, rechazara su postulación, no utilizará su cupo por diversas razones o no postuló, tendrá la posibilidad de participar en el proceso complementario.