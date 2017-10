Presidente de la Corte Suprema asegura que prisión preventiva "no debería pasar de seis meses"

El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, dijo que las prisiones preventivas dictadas en la “Operación Huracán” necesitan de otras pruebas aparte de los mensajes de WhatsApp que fueron interceptados por Carabineros y que la fiscalía presentó en la audiencia de formalización de los 8 imputados.

Además, en entrevista con La Tercera, el ministro Dolmestch dijo que las prisiones preventivas deberían tener un límite, “ojalá de seis meses”, y criticó la Ley Antiterrorista por no definir los delitos y así los jueces puedan establecer si efectivamente hay terrorismo en los hechos investigados.

Consultado por los mensajes de la red social que fueron presentados para formalizar por asociación ilícita terrorista y pedir las prisiones preventivas, Dolmestch respondió que “si es así, que se probó por WhatsApp, por supuesto que tendría que haber habido otra prueba, que es lo que está diciendo la sentencia. Yo me quedo con lo que dice la sentencia, que faltaron medios probatorios para establecer la existencia del delito”.

En cuanto a los requisitos para decretar prisiones preventivas, dijo que “desde el punto de vista general, es un proceso que está todavía en adaptación. Culturalmente, en Chile, las personas cuando han sido víctimas de algún delito, creen que la única solución es la cárcel. Con el nuevo sistema, el proceso se transformó en bastante más garantista, con el principio de inocencia, y se estimó que las sentencias deberían salir más rápido, para que no durara tanto la prisión preventiva. Pero la gente comenzó a reclamar, que la puerta giratoria, entonces los jueces de a poco han ido apretando más la mano y concediendo un poco más la prisión preventiva, pero no ha sido una cosa que sea alarmante”.

También se le requirió sobre la duración de la prisión preventiva y contestó que “un límite temporal bastaría. Ojalá no debería pasar de los seis meses, se me ocurre”.

Sobre la existencia o no de terrorismo en La Araucanía, expresó que “eso es un problema jurídico que, a lo mejor, tendríamos que entrar a resolver nosotros. No me atrevería a dar una determinación absoluta, yo creo que hay problemas de fondo que tienen mucho de problemas históricos, culturales y del Estado frente a la etnia mapuche. Nosotros (como Estado) siempre hemos tenido, frente a estas etnias, no el mejor de los tratos, pero tampoco existe que la justicia sea contra o a favor de nadie. No puedo decir si hay o no terrorismo, porque tiene un contenido valórico que pronto tendremos que decidirlo”.

Además, críticó la Ley Antiterrorista, pero enfatizó que mientras no se modifique hay que aplicarla. “No es muy clara la ley respecto del establecimiento del hecho punible. Creo que los legisladores tendrán que hacerle algunas adecuaciones. Como consecuencia de esta aclaración, la forma de determinar el hecho punible, los elementos que se requieren para que se transforme en delito terrorista, sólo ahí los jueces podremos determinar si hay o no terrorismo”, indicó.