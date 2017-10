Kast y renuncia al PS del alcalde de San Ramón: "Es una cortina de humo para tapar la verdad"

El candidato independiente José Antonio Kast dijo que la renuncia al Partido Socialista del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, es una “cortina de humo” para tapar la campaña de recolección de firmas de Alejandro Guillier en esa comuna, campaña que Kast vincula con el narcotráfico.

“La acción del alcalde no aclara nada respecto de la campaña de Guillier. Tiene que existir una aclaración total de cómo se recolectaron las firmas del candidato y qué rol cumplen el municipio y los operadores vinculados al narcotráfico, de lo contrario esta es una cortina de humo para tapar la verdad”, afirmó Kast.

“No he visto una respuesta contundente respecto de esto, lo que solo genera desconfianza de la ciudadanía y deslegitima su candidatura. Esto es una campaña presidencial y no pueden existir medias tintas en las explicaciones, no es aceptable. Lo que pedimos es simple: quiénes, cómo y con qué financiamiento se consiguieron las firmas y que se auditen para saber toda la verdad”, agregó Kast.

Kast añadió otro elemento, al referirse a la frase de Miguel Ángel Aguilera, quien señaló que “la segunda vuelta de Bachelet” se inició en San Ramón. “Este alcalde inició en 2012 su período y señala lo fundamental que fue su participación en este proceso. La Presidenta debiese referirse a esto. No hacerlo solo acrecienta la desconfianza en la ciudadanía”, aseguró.

"Con la renuncia del alcalde de San Ramón, Guillier no tiene más excusas para guardar silencio. Esto parece más una cortina de humo que busca ocultar la verdad. Chile exige transparencia total y que el candidato responda si hay o no vínculos entre el narcotráfico y su recolección de firmas en San Ramón", concluyó Kast.

“La narcocultura tiene que estar fuera de la política. Eso debe tener una respuesta clara, contundente y ejemplificadora de quienes ejercen cargos públicos para volver a creer. ¿A quien se refiere Aguilera cuando habla de hipócritas que no reconocen contactos con San Ramón?”, finalizó Kast.