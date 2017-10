A lo Kim Jong-un: el feroz "misilazo" de Ossandón a Felipe Kast tras trolleo en redes sociales

Un nuevo capítulo en el historial de desencuentros, el cual se arrastra desde las primarias de Chile Vamos, ocurrió este sábado entre el senador Manuel José Ossandón y el ex precandidato presidencial de Evópoli Felipe Kast.

Todo comenzó luego que el actual candidato a la Cámara Alta por la Región de La Araucanía comparara las palabras de Marco Enríquez-Ominami contra Sebastián Piñera en la franja presidencial, con las criticas que ha emitido el otrora alcalde de Puente Alto al ex presidente en el último año.

Ante esto Ossandón respondió con un auténtico "misilazo" por Twitter, el mejor estilo de Kim Jong-un, a Kast.

Yo no tiré monedas yo tiré verdades, como que tú sólo buscabas trampolín senatorial. Y adivina que? No me equivoque! Buen Día @FelipeKast

— Manuel José Ossandón (@mjossandon) October 21, 2017