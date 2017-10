Ossandón asegura que a Piñera "le falta calle" y afirma que si la Nueva Mayoría y el Frente Amplio se unen "pueden ganarle"

El senador RN Manuel José Ossandón dijo que si Sebastián Piñera no gana en primera vuelta será por culpa de la UDI, que dejó “agarrar vuelo” a la candidatura de José Antonio Kast. También afirmó que si la Nueva Mayoría y el Frente Amplio se unen en la segunda vuelta pueden derrotar al ex Presidente.

En entrevista con La Tercera, el competidor de Piñera en primarias de Chile Vamos partió criticando la campaña del ex mandatario, porque “le falta más calle, no es andar sólo en la calle. Veo con preocupación una larga fila en la sastrería para mandar a hacer trajes de ministros y subsecretarios… Algunos incluso están pensando ya en la próxima presidencial, pasando avisos aquí por allá, cuando ni siquiera hemos ganado. El desafío que tiene Chile Vamos es ganar en primera vuelta y tener una mayoría parlamentaria y, a tres semanas de esta elección, veo más preocupación en la repartija.

Agregó que “hoy, en el comando de Piñera hay un triunfalismo impresionante, tanto así que veo a varios parlamentarios que no fueron a la reelección porque se sienten ministros, aunque parece que iban a perder, pero se sienten ministros”.

“Esta elección se va a ganar hablándole a la clase media, pero de verdad, con políticas con trascendencia, no con la calculadora con 10 decimales. Piñera le habla a la clase media con la calculadora, lo que falta es hablarle con el corazón. ¿Alguien ha hablado de los delincuentes de cuello y corbata en esta campaña? Eso le falta a Piñera. Decir: ‘Miren, saben qué más, sí, voy a combatir a los delincuentes de cuello y corbata, van a ir a la cárcel”, añadió.

Consultado si Piñera conquistó los votos del “ossandonismo”, respondió que “falta mucho, no es tan fácil”, y en cuanto a si va a llamar a votar por el ex presidente, señaló que “lo único que he dicho es: perdí mi primaria, me hice a un costado de la presidencial, me voy a dedicar a la parlamentaria y voy a votar en conciencia. Así de claro”.

Más adelante, expresó que “a Piñera se le están dando todas las condiciones para ganar en primera vuelta, se le está entregando en bandeja la elección, y si no gana va a ser por culpa de la UDI y de su comando. ¿Por qué? Porque hoy día hay un fenómeno que se llama Kast, que tiene todo el derecho a ser candidato, pero creo que está polarizando la discusión con algunas posturas que son figuras de marketing, que son imposibles de ejecutar”.

También indicó que “me extraña que la UDI que dice ser perteneciente a Chile Vamos y leal a Piñera no haga ningún llamado a que su gente vote por Piñera y no vote por Kast. He visto a muchos alcaldes y alcaldesas y diputados UDI que están trabajando por Kast y eso es una tremenda irresponsabilidad. En la primaria había todas las semanas uno o dos de la UDI que me pegaban y llamaban a votar en contra mía directamente, pero no he visto a nadie de la UDI llamando a no votar por Kast”.

Además, aseguró que “ la UDI de manera irresponsable está dejando que Kast agarre vuelo. ¡Y qué va a pasar! Se va a polarizar el mensaje y la UDI va ser la culpable de que Piñera no salga en primera vuelta y eso va a generar que la Nueva Mayoría y el Frente Amplio se unan. Y si la Nueva Mayoría y el Frente Amplio se unen pueden ganar, porque esta elección no está ganada, porque hoy la UDI no se la está jugando como tiene que jugársela por Piñera. La UDI está igual que el cura Gatica, predica pero no practica”.