Caso SQM: Corte de Apelaciones aprueba desafuero del senador Fulvio Rossi

La Corte de Apelaciones de Santiago desaforó al senador independiente Fulvio Rossi por presuntos delitos tributarios en el caso SQM, tras lo cual la fiscalía podrá formalizarlo y pedir medidas cautelares en su contra.

La solicitud de desafuero fue realizada el 22 de septiembre pasado por el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, después de dos inasistencias intencionales del parlamentario a las audiencias en que se le iba a formalizar por delitos tributarios, la primera el 16 de agosto y la segunda el 13 de septiembre. En la primera fue formalizado el senador Jorge Pizarro.

A Rossi, quien renunció al PS, se le imputan emisiones de boletas a SQM por un total de $44 millones a través de tres personas, principalmente de su ex asesora de prensa, Mariela Molina, por trabajos no realizados a la empresa minera no metálica. El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra Rossi.

La estrategia de Rossi era llegar a la Corte de Apelaciones sin querella del SII en su contra para que, de esa manera, el tribunal de alzada rechazara el desafuero. Sin embargo, la estrategia del parlamentario falló con la presentación de la acción judicial del servicio.