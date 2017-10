“No engañe, no vamos a quitar la gratuidad”: la “pelea” tuitera entre Piñera y Guillier por recursos para la educación superior

Bastó que el candidato oficialista, Alejandro Guillier, escribiera en su cuenta de Twitter que “la derecha no entiende la educación como un derecho social”, para que el abanderado de Chile Vamos le respondiera por la misma red.

“.@guillier no engañe: NO vamos a QUITAR la gratuidad a NADIE. Venimos a PONER y no a QUITAR PATINES, a IGUALAR hacia ARRIBA y no hacia ABAJO”, escribió Piñera.

.@guillier no engañe: NO vamos a QUITAR la gratuidad a NADIE. Venimos a PONER y no a QUITAR PATINES, a IGUALAR hacia ARRIBA y no hacia ABAJO https://t.co/s5aGI0w3dV — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 25, 2017

El comentario del senador Guillier apuntaba además en su comentario que el tema de la gratuidad es fundamental a la hora de la decisión de voto para noviembre.

La derecha no entiende la educación como un derecho social. Está claro que en noviembre hay que defender la reforma. Es #GratuidadoPiñera — Alejandro Guillier (@guillier) October 24, 2017

“Está claro que en noviembre hay que defender la reforma. Es #GratuidadoPiñera”.

NO le quitaremos gratuidad a NADIE y ningún joven con merito se quedará fuera de educación superior por falta de recursos. #PonteLosPatines pic.twitter.com/xbfQsYDEF7 — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 25, 2017

Piñera escribió un nuevo comentario asegurando que “NO le quitaremos gratuidad a NADIE y ningún joven con merito se quedará fuera de educación superior por falta de recursos”.

Ante el intercambio de tuits, los usuarios de la red social se sumaron al debate a la espera de ver como seguía.

Oye @sebastianpinera

Tu Le Pones Patones a Todo

Lo Que Te Quieres llevar !! pic.twitter.com/myX9KfkXVD — 😎 Mario Ramirez 😇 (@pilinypilina) October 25, 2017