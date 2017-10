"Aquí no hubo testigos porque los mataron": la "frustración" de Jorge Luchsinger tras fallo que absolvió a acusados

Jorge Luchsinger, hijo del matrimonio Luchsinger-Mackay, afirmó estar decepcionado luego de que, en fallo unánime, el Tribunal Oral Penal de Temuco absolviera el miércoles a los 11 acusados por el incendio terrorista que terminó con la vida de sus padres.

“La verdad es que uno siente un poco de frustración porque hemos esperado casi cinco años para que la Fiscalía, junto con la policía, desarrollen sus investigaciones, y cuando uno cree que se ha llegado al final y que tendremos éxito en las acusaciones, salen todos libres y caminando”, dijo Luchsinger en entrevista con El Austral de Temuco.

El hijo del matrimonio compuesto por Werner Luchsinger y Viviane Mackay, quienes fallecieron la madrugada del 4 de enero de 2013, en el fundo La Granja Lumahue de Vilcún, señaló además que no existen pruebas directas por los testigos fueron asesinados.

Publimetro Chile Caso Luchsinger Mackay: absuelven a machi Linconao y otros 10 imputados El tribunal, presidido por José Ignacio Rau Atria, indicó que no existían pruebas suficientes que permitieran considerar su participación en el caso.

"Como uno ha visto la investigación desde el principio lo que se llaman pruebas directas o ADN en el sitio del suceso, huellas dactilares, no hay, porque en el campo es difícil que haya ese tipo de cosas, no hay filmaciones, son viviendas aisladas; no hay pruebas directas”, explicó.

“Aquí no hubo testigos, porque mataron a las personas (sus padres). Entonces en lo que se basa la investigación es en pruebas indirectas, indiciarias, pero el tribunal consideró que no son suficientes”, añadió.

Publimetro Chile Reacciones tras fallo por caso Luchsinger Mackay: críticas apuntan a la Justicia y al trabajo de la Fiscalía Tras la lectura del fallo del Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco, varios candidatos presidenciales y figuras del mundo político se refirieron a la materia.

La familia está a la espera de ver los razonamientos de los jueces para tomar la decisión y de por qué no llegaron al convencimiento de que con esas pruebas se podía condenar.

“Lo más probable es que todos los abogados estén acusando montajes de los distintos organismos del Gobierno, de hecho, alguna vez nos acusaron a nosotros mismos de estar metidos en estos supuestos montajes”, sostuvo Jorge Luchsinger.

“Los argumentos fueron que aquí no había testigos, lo que no podía ser de otro modo si los mataron a los dos", remarcó.