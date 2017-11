Ejército informó que Juan Emilio Cheyre participó en 26 Consejos de Guerra

El ex comandante en jefe del Ejército, general (R) Juan Emilio Cheyre, participó en al menos 26 consejos de guerra a fines de 1973 en La Serena, cuando tenía el rango de teniente. Cheyre es investigado por su presunta complicidad en los fusilamientos de la “Caravana de la Muerte” y supuestas torturas a detenidos en el Regimiento “Arica” de esa ciudad.

El ministro en visita que indaga los apremios ilegítimos, Vicente Hormazábal, pidió al Ejército la información sobre los consejos de guerra en que participó Cheyre, después de que el general en retiro le manifestó –en un interrogatorio y careo realizado en Santiago- que no recordaba hechos puntuales, además de negar las acusaciones de torturas que formulan algunos detenidos de esa época, según señala La Tercera.

“Habiendo antecedentes en el proceso que dan cuenta de que participó en al menos cinco consejos de guerra, se solicitó al Ejército, a través del Ministerio de Defensa, información sobre su participación en otros consejos de esta índole. Como resultado de ese requerimiento, se nos hizo llegar copia de otras 26 sentencias de consejos de guerra donde aparece su firma como integrante de los mismos, que son distintas de los cinco casos que se conocían en el expediente”, señaló el ministro en visita .

Añadió que aún está analizando esta nueva información y que no ha tomado decisiones al respecto. “Lo anterior no significa que se vayan a cuestionar o reabrir esos procesos, dado que no es el objeto de la investigación que estoy realizando”, dijo Hormazábal.