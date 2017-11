Acusan por "cohecho" a candidata a diputada UDI por Las Condes: regala cupones de descuento en su propaganda electoral

Polémica en redes sociales ha causado la candidata a diputada de la UDI Bárbara Soto, luego que en uno de los folletos de su propaganda electoral aparezcan diversos cupones de descuentos para locales comerciales.

La periodista, que busca un cupo por las comunas de Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, aparece en primera plana con el candidato presidencial de Chile Vamos y ex gobernante Sebastián Piñera, mientras que en su reverso figuran los cupones para ocho negocios o servicios.

Por este motivo, han aparecido reclamos en Twitter y Facebook sobre la propaganda, acusándola de "cohecho".

La candidata en tanto respondió de la siguiente manera:

Ante esto, el denunciante replicó a la postulante a la Cámara Baja:

Otros usuarios también han manifestado su opinión en redes sociales:

NO es cohecho, @_Barbara_Soto no pide el voto!Es una promoción d su programa de emprendimiento!No veten ls buenas ideas!

No aplica cohecho en este caso. No es contra el voto los descuentos. No soy de derecha pero estoy harto de las frases vacías sin fondo.

— Cristian Espinoza D (@cristian_antofa) November 1, 2017