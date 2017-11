El extraño y angustioso drama que vive una mujer en Antofagasta: lleva 24 años casada con alguien que no existe

Sandra López, una antofagastina que lleva 24 años casada, vive un extraño drama que parece más el guión de una película que una historia real: de acuerdo al Registro Civil su cónyuge no existe.

Según informa El Mercurio de Antofagasta, ella contrajo matrimonio en 1993 y se separó de palabra tres años después. Y el 2009, cuando quiso realizar este trámite de manera oficial, se encontró con un difícil obstáculo: su esposo no es una persona.

Sandra acudió al Registro Civil de Los Andes para divorciarse y allá se enteró que estaba casada con Guillermo Bernardo Arcos "Salas", siendo que el segundo apellido del hombre es Salinas.

"Hasta ese momento yo no tenía idea de la equivocación en el nombre. La persona con quien yo estoy casada no tiene rut, no existe. Y mi expareja quedó como "soltero" en el sistema", relató.

En ese sentido, su "cónyuge" no tiene domicilio ni certificado de nacimiento. Y al pedir un certificado de matrimonio, él aparece con el RUT "000".

Por lo mismo, en todos estos años no ha podido solicitar subsidio habitacional, créditos ni pensión alimenticia. Y ahora se encuentra con el problema que su hija saldrá del colegio y estudiará en la universidad, la cual no ha podido efectuar todos los trámites porque su padre no existe.

"Yo fui a La Moneda y le envié una carta a la Presidenta Michelle Bachelet. Luego fui al Senado. También dejé carta al ex presidente Sebastián Piñera y tampoco tuve respuesta. Me dirigí al Consejo de Defensa del Estado y al Registro Civil de Santiago. He contratado a más de ocho abogados y ninguno me ha solucionado el problema", expresó López.