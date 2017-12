PSU 2017: Estudiante de la Región de Ñuble obtiene puntaje nacional

Quedan menos de un día para que se conozcan por fin los resultados de la PSU 2017, sin embargo, como todos los años son los puntajes nacionales los primeros en conocer que tal les fue en la prueba de selección universitaria.

David Isla, un ex estudiante del Liceo Técnico Puente Ñuble, fue uno de los que tendrán la posibilidad de tomar desayuno este martes con la Presidenta Michelle Bachelet en La Moneda.

Sentí un orgullo bastante grande. Además, cuando le conté a mi familia, algunos incluso se pusieron a llorar", contó David a 24 Horas

El joven de 17 años salió de la enseñanza media con un promedio de 6,9 y este domingo se conoció que obtuvo uno de los mejores resultados PSU a nivel nacional.

"Sentí un orgullo bastante grande. Además, cuando le conté a mi familia, algunos incluso se pusieron a llorar", contó David en entrevista con 24 horas.

El estudiante de San Nicolás, región de Ñuble, contó al medio que cuando lo llamaron y le informaron que fue puntaje de nacional no creyó la noticia así que cortó.

"Me volvieron a llamar y dije que me dieran una prueba. Ahí me dieron el número de una señora que trabaja en el Mineduc y me envió un correo", explicó a 24 horas.

Desde el establecimiento educacional felicitaron al joven a través de redes sociales. "David estamos muy orgulloso de ti, por tu gran logro que nos llena de gloria a toda nuestra comunidad educativa de Puente Ñuble. Felicidades", indicaron.

Desde las 8:00 horas de este martes 26 de diciembre las más de 295 mil personas que estuvieron inscritas en la PSU podrán conocer sus resultados, para así, con puntaje en mano, poder postular a las universidades nacionales.