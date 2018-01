Andrés Chadwick lidera la nómina de potenciales ministros que entregará Chile Vamos a Piñera

El Presidente electo Sebastián Piñera recibirá hoy a las 12 horas a los máximos representantes de los partidos de Chile Vamos, quienes le entregarán los nombres que proponen para formar el primer gabinete de ministros del nuevo gobierno.

Según informa hoy La Tercera, las listas estarían encabezadas por los parlamentarios que perdieron las elecciones o que declinaron presentarse nuevamente al Congreso. Son 188 los cargos vacantes que se distribuirán en los 23 ministerios, 33 subsecretarías, 15 intendencias y 54 gobernaciones, además de jefes de servicios.

La publicación destaca que Piñera regresó ayer a Santiago desde la Quinta Región, poniendo término a una semana de vacaciones junto a su familia en Zapallar.

El mandatario electo sostendrá esta reunión de trabajo a las 12 horas en su oficina de Apoquindo 3000, sede de la Fundación Avanza Chile. En el encuentro también se abordará la agenda legislativa que marcará las últimas semanas del gobierno de Michelle Bachelet y las propias urgencias a partir de marzo.

Según La Tercera, en el caso de RN, la nómina de potenciales ministros incluye nombres como los hoy senadores Alberto Espina y Baldo Prokurica; los diputados Nicolás Monckeberg y Cristián Monckeberg (presidente del partido), además de la ex ministra vocera Cecilia Pérez.

También se menciona a la ex directora del Instituto Libertad Najel Klein y al ingeniero especialista en transporte Louis de Grange. A nivel de subsecretarías, RN propondrá al ex subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla; al abogado David Huina; a Carlos Cruz-Coke -hermano del ex ministro Luciano Cruz-Coke-, además de otros dirigentes como Alejandra Novoa, Carlos Charme y Katherine Martorell.

La UDI postulará al ex ministro de Vivienda Rodrigo Pérez Mackenna; el ex subsecretario de Desarrollo Social Miguel Flores; los hoy diputados Felipe Ward y Andrea Molina y el ex alcalde de Las Condes Francisco De la Maza.

Para las subsecretarías en la nómina gremialista destacan el ex diputado Romilio Gutiérrez; la ex funcionara de la Segpres y hoy integrante de Avanza Chile, Isabel Pla, y Pía Margarit, quien se ha desempeñado en la tesorería del partido.

La propuesta de Evópoli, en tanto, incluye un alto número de ex funcionarios de gobierno como el ex ministro de Transportes Felipe Morandé; los ex subsecretarios Gloria Hutt (Transportes) y Francisco Irarrázaval (Vivienda); el otrora integrante del segundo piso de La Moneda, Hernán Larraín Matte; el ex embajador de Chile ante la OCDE durante el gobierno de Piñera, Ignacio Briones; el ex presidente del partido, Jorge Saint Jean, y la abogada y ex asesora de la Segpres, Lorena Recabarren.

El PRI, finalmente, presentará para el futuro gabinete los nombres de su presidenta y su secretario general, Alejandra Bravo y Eduardo Salas, además del ex candidato presidencial Ricardo Israel.

Las nóminas serán revisadas por la Fundación Avanza Chile, donde se chequearán antecedentes como Dicom, causas penales y potenciales conflictos de interés. Esto con la idea de evitar pasos en falso en las nominaciones, como ocurrió en el anterior gobierno de Piñera.

De acuerdo a la información de La Tercera, el Presidente electo ya tendría el diseño de su gabinete y en Chile Vamos asumen que en este tendrían un rol preponderante el ex ministro del Interior Andrés Chadwick y el director ejecutivo de Avanza Chile, Gonzalo Blumel. Piñera, además, integraría independientes en sus equipos.