Grupo que se separó de la DC lanzará nuevo "movimiento político de centro"

Los 31 miembros del sector “Progresismo con Progreso”, que renunciaron ayer a la Democracia Cristiana, anunció presentarán la próxima semana un nuevo movimiento político situado en el centro político, informó el diario El Mercurio.

“Nosotros, con mucho dolor, hemos renunciado a la DC, pero no hemos renunciado a nuestra vocación política, y lo conversado y reflexionado es que no es irse para la casa”, señaló Manuel Inostroza, uno de los integrantes del grupo encabezado por la ex ministra de Educación, Mariana Aylwin.

Inostroza agregó que “por el contrario, queremos también seguir aportando para el desarrollo social y democrático de Chile. Hemos decidido junto con renunciar, prontamente anunciar la creación de un movimiento político de centro”.

La instancia estaría ya acercándose a “Ciudadanos”, el movimiento encabezado por el también ex militante DC y ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco.