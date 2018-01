Cámara aprueba a Zaldívar como miembro del Consejo de Asignaciones Parlamentarias: ganará más de $2,6 millones

La Cámara de Diputados aprobó con 80 votos a favor, 26 en contra y ocho abstenciones a los candidatos para para integrar el Consejo de Asignaciones Parlamentarias.

Entre los cinco integrantes que fueron designados aparece el actual senador DC Andrés Zaldívar, quien perderá su cupo en marzo tras no resultar electo en las últimas elecciones parlamentarias, siendo bastante criticado este hecho tanto en redes sociales como por algunos legisladores de su propio bloque político, la Nueva Mayoría.

Los otros nombres que se sumarán son el actual ministro de Defensa José Antonio Gómez, el ex diputado RN Alfonso Vargas, el ex consejero del Banco Central Enrique Marshall y el ex decano de Derecho de la Universidad Católica Arturo Irarrázabal.

Los cinco integrantes recibirán una dieta en torno a las 100 UF, o sea un monto superior a los 2,6 millones de pesos.