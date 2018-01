Cuerpo de Bomberos inaugura su nuevo museo interactivo en el centro de Santiago

Un nuevo panorama se suma a la parrilla de actividades culturales que ofrece Santiago y que se pueden disfrutar durante este verano. Se trata del primer museo interactivo del Cuerpo de Bomberos de Santiago que se inaugurará el próximo 17 de enero.

El Mubo (Museo de Bomberos) se ubica en la calle Santo Domingo 879 a pasos del metro Plaza de Armas y está emplazado en las dependencias del Cuartel General del Cuerpo de Bomberos de Santiago. La inauguración para el público general es el resultado de más de cinco años de trabajo que terminaron por articular un espacio de encuentro entre la institución y la comunidad más allá de las emergencias.

El recorrido, que se podrá hacer entre martes y sábado entre las 10 y las 18 horas, está conformado por cinco etapas que componen la experiencia del museo interactivo.

Gentileza de Mubo

Grandes incendios de la ciudad y origen del Cuerpo de Bomberos de Santiago, herramientas utilizadas en emergencias y su transformación en el tiempo, desarrollo de las telecomunicaciones bomberiles en la historia, la emoción y solemnidad del salón de mártires más grande del país y, finalmente, un guiño hacia el futuro: el funcionamiento de las Brigadas Juveniles. Todo, de la mano de una gran colección que presume un 98% de originalidad en sus piezas. Un hito absoluto para la escena de los museos chilenos.

María José Lira, directora del Mubo, destaca que el museo es interactivo y no se compone solamente de objetos y cuadros. “Queremos que la ciudadanía visite el museo asumiendo que no habitarán un espacio frío y distante. No sólo por la presencia de pantallas táctiles y simuladores presentes en uno de nuestros salones principales, sino que principalmente por la capacitación de nuestros guías; un equipo de profesionales preparados para contar historias y, sobretodo, para transformar a los visitantes en parte de ellas”.

Las visitas guiadas no solo estarán orientadas a conocer la historia de Bomberos, también tendrán un carácter preventivo pensando en la temporada de incendios forestales que afecta nuestro país durante el verano.

Las entradas tendrán un valor de mil pesos para el público general, los escolares y adultos mayores pagarán 500 pesos y los colegios que organicen visitas tendrán entrada liberada.