Es acusado de ser encubridor de Karadima: cuestionado obispo Juan Barros participa en misa del papa Francisco en Parque O'Higgins

"No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia". Así fue la frase que el papa Francisco emitió durante su encuentro con la Presidenta Michelle Bachelet en La Moneda y la cual fue ampliamente difundida a través de los medios.

Y dichas palabras fueron rápidamente comentadas por el vocero de la Organización de Laicos de Osorno, Juan Carlos Claret, quienes piden la remoción del cuestionado obispo Juan Barros, quien es sindicado como encubridor de los abusos cometidos por el sacerdote Fernando Karadima en Las Condes.

"Valoramos el mensaje del Papa de pedir perdón por los abusos, también queremos acciones concretas", señaló Claret.

Sin embargo, pese a los sucesivas peticiones para la salida de Barros, el obispo este martes estuvo presente en la misa que el Sumo Pontífice realiza en el Parque O'Higgins.

Esta situación generó el rechazo de los usuarios de Twitter:

#ObispoBarros en la misa? Qué dirán? Que @Pontifex no sabía? Que Ricardo Ezzatti no sabía? Que se coló? Que no creyeron que esto divide al país y provoca a las víctimas? Esos sí son hechos concretos. Incalificable.

— Carla Zunino (@carlazunin) January 16, 2018