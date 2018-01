La historia de Fátima Saldonid, la periodista peruana que tenía una misión con el Papa

La periodista peruana Fátima Saldonid fue una de las seleccionadas para compartir el avión con el papa Francisco. Sin embargo, no fue solamente como una reportera, ya que la profesional tenía una misión que cumplir.

Saldonit cuenta, en conversación con Publimetro, que una vez que se enteró que sería parte de la comisión que acompaña al Pontífice, decidió dar la posibilidad a los más necesitados.

Me conmovió sentirme tan pequeña y tan insignificante. La gente venía a rogarme (…) Ahí me doy cuenta que esta oportunidad no se trataba de mí", Fátima Saldonid

"Cuando yo me entero que voy a viajar en el avión papal, a través de las redes sociales digo: 'Miren esto está pasando y si alguien tiene una persona enferma o alguna necesidad yo les pido que me manden su nombre para hacer una lista y pedirle al Papa que los bendiga"", señala.

En un comienzo, la periodista pensaba que el ofrecimiento se restringiría a sus familiares, pero el mensaje compartido en Facebook se viralizó y llegó a completar una lista de dos mil personas.

"Me conmovió sentirme tan pequeña y tan insignificante. La gente venía a rogarme, a decirme 'por favor yo no puedo tener hijos, si el Papa me bendice yo voy a poder'. Hombres que me decían 'adoro a mi familia, pero estamos mal porque yo no tengo un trabajo y quiero trabajar', niños con cáncer, personas que habían sufrido atropellos (…) Ahí me doy cuenta que esta oportunidad no se trataba de mí", confiesa.

Complicaciones

De esta forma la periodista se embarca en una misión que no resultó nada de fácil, ya que, según cuenta, no la dejaban subir al avión

debido a que por motivos de trámites llegó tarde al aeropuerto de Lima para viajar rumbo a Europa.

"Yo le rogué a la chica y le dije tengo que subir al avión. Y me dijo 'usted sube, pero su maleta no"", cuenta.

No obstante, este no fue un impedimento para Saldonid, quien subió con nada más que su maleta de mano que sólo contenía los regalos que había preparado para el Papa: una Virgen de Lujan, propia de Argentina, y un retablo típico de Perú.

Para la periodista esta fue una lección, donde aprendió que es mucho más importante el fondo que la forma. "Estaba muy pendiente de todos los enlaces que tenía que hacer y de toda la ropa. Pero eso no importa, salí en todos mis enlaces con la misma chaqueta porque había otro tema más allá", reflexiona.

La misión

Superado el percance de la maleta, Fátima Saldonid ya se encontraba en Roma el lunes 16 de enero lista para abordar el vuelo que la traería a Chile junto a Francisco en un viaje de más de 15 horas.

Una vez arriba del avión, el Papa pasó puesto por puesto para saludar a cada uno de los 70 periodistas dispuestos para acompañar al Pontífice en su gira. Esta era la oportunidad de Fátima.

"Hablé con él y le dije: 'Santo Padre, vengo por esto' y le conté la historia. Mientras le iba contando no dejaba de mirarme a los ojos. Él los cerraba y como que iba orando", narró.

Tras entregarle los regalos que tenía preparados y contarle casos específicos de personas que se le habían encomendado, el Pontífice le respondió.

"Quiero que le digas a cada uno de los dos mil de tu lista que has hablado conmigo. Quiero que les digas que yo voy a rezar por cada uno, pero en serio. Diles que Dios sabe sus nombre completos, pero que además Dios sabe el problema de cada uno, que no se preocupen que yo voy a rezar por ellos", fueron las palabras del Papa.

Fátima quien confiesa que fue tanta la emoción que sintió al ver que su tarea estaba cumplida que rompió en llanto tras entregar su mensaje.

"Le dije que me sentía muy pequeña. Y me dijo que Dios tenía ciertas personas como instrumento. Y ya que eso te lo diga el papa Francisco es como… Pensaba ahora que venía en el vuelo que quizá cuando esté a punto de morir va a ser una de las escenas que voy a tener finales en mi cabeza", manifestó.