"Más acciones, menos palabras": Las reacciones en Twitter ante la petición de perdón del Papa por abusos a menores

Durante la mañana del martes el papa Francisco pidió disculpas por el “daño irreparable” causado a los menores que sufrieron abusos sexuales de sacerdotes, durante su visita a La Moneda.

“No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza ante el daño irreparable cometido a niños por parte de ministros de la Iglesia”, señaló el Papa.

La respuesta en redes sociales ante las palabras del máximo representante de la iglesia católica no se hizo esperar.

Twitter se llenó de comentarios de usuarios que pedían "más acciones y menos palabras" y que sus "palabras se materialicen en cambios y en castigos reales para los culpables".

No basta con pedir perdón respecto a los abusos si la Iglesia sigue protegiendo a pederastas… #PapaFranciscoenChile

#papafranciscoenchile Las palabras del Papa contra los abusos sexuales deben transformarse en hechos y no saludos a la bandera.

si tanta vergüenza le da que los entregue a la justicia y no los envíe de vacaciones por el mundo #PapaFranciscoenChile

#PapaFranciscoenChile Habra un antes y despues para la Iglesia Catolica chilena luego de la visita del Papa, pero, solo cambiara la perspectiva si y solo si, los mensajes que entregara, vengan acompanado de ACTOS CONCRETOS y no solo palabras y retorica. Cambios significativos

Pedir disculpas por los abusos es suficiente, mientras hay gente abusadora impune? Yo creo que no #PapaFranciscoEnChile

#PapaFranciscoenChile todos emocionados y aplaudiendo porq el papa pidio perdon por los abusos de los curas pero son solo palabras si de verdad sintiera eso ya tendria a todos esos curas asquerosos fuera de la iglesia y siendo juzgados yo no le creo nada

Que cause tremendo impacto que el #PapaFranciscoEnChile se disculpara por los abusos de la Iglesia, me parece dramático. Dramático que esto termine siendo un gran gesto, debiendo ser una práctica cotidiana paralela al juicio y severo castigo de todo pedófilo

Es por eso que pese que mi familia me educó como católico, no seguí la tradición. Encuentro una vergüenza ese discursito pobre!! Por qué no accedió a juntarse con las víctimas? Por qué Ezzati y Barros siguen allí? Por qué seguir cubriendo a los abusadores? #PapaFranciscoenChile https://t.co/t8rRgz2513

