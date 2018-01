"Yo no he tocado a nadie, al contrario, las mujeres me tocan a mi": la defensa de youtuber chileno detenido por abuso sexual a menor

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al youtuber chileno "Huevito Rey" tras ser acusado de abuso sexual a una menor.

El hombre, de iniciales M.J.P.B. (45) , habría intercambiado videos e imágenes de contenido sexual con una menor iquiqueña de 16 años.

El comisario de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, Rodrigo Silva, indicó en declaraciones consignadas por Bío Bío que si bien no hubo contacto personal entre ambos, si existen antecedentes que acreditan la participación del youtuber en el hecho.

"Soy Huevito Rey, youtuber, búsquenme. Oe’ si yo no he hecho na’, si cuándo yo he tocado a nadie, todo lo contrario, las mujeres me tocan a mi. Yo no sé de qué me acusan po’ si no tengo idea", señaló por su parte el acusado tras salir del del cuartel de la PDI, siendo trasladado hacia el Tribunal de Viña del Mar

Cabe mencionar que el hombre ya había sido acusado el 2016 de haber mantenido conversaciones de índole sexual con un menor de 13 años, en acusaciones lanzadas por el propio padre del adolescente.